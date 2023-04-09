Туроператор рассказал, где жители Эстонии предпочитают проводить Пасху

«Пасха - один из самых популярных праздников среди эстонских путешественников. Многие эстонские семьи решают отправиться в отпуск и насладиться летней погодой в Египте. На данный момент самым популярным направлением в Египте является Шарм-эль-Шейх», - заявила генеральный директор Join Up Baltic Сабина Сайковская.

По словам туроператора, спрос на путешествия увеличился не только на конкретный период отдыха, но и на все теплые направления в целом. Все больше людей бронируют поездки, например, в Турцию и Черногорию.