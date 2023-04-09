КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Коалиция лжецов

Социал-демократическая партия - единственная из трех партий, входящих в состав правительства, которая обещала поднять налог. Их программа включает ступенчатый подоходный налог, который увеличил бы налоговое бремя людей, зарабатывающих более 3000 евро в месяц. Также в их программе было указано введение дополнительного налога на гособорону в течение пяти лет и возможность для местных органов власти вводить дополнительные налоги.

Все трое, однако, обещали устранить так называемый налоговый горб, при котором с определенного уровня начинал уменьшаться необлагаемый налогом доход. Это еще одна дополнительная дыра в государственном бюджете, доходы которого годами ниже расходов - если ввести единый необлагаемый налогом минимум в 700 евро, доходы государства упадут на 340 млн евро. Таким образом, дефицит бюджета увеличится более чем на 1,3 процента ВВП, съедая почти все дополнительные доходы от повышения НДС.

Теперь всем нам ясно, что для покрытия дефицита бюджета вырастут налоги, появится автомобильный налог. И больше всего это ощутят те, кто беднее. Люди с заработной платой ниже средней потеряют доход, в то время как люди с заработной платой намного выше средней выиграют.

Фактическое налогообложение потребления, которое больше всего затрагивает бедных, уже является в нашей стране одним из самых высоких в Европе, уступая только Дании и Венгрии.