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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Коалиция лжецов

Postimees
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Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар.
Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас, Лаури Хуссар. Фото: Tairo Lutter
  • Лишь соцдемы в своей программе обещали повысить налоги.
  • Казалось, что перед выборами тему налогов поднимать не стоило.

Дело не в повышении налогов как таковом, ведь необходимость в этом была давно ясна. Дело в том, что партии, образующие коалицию, перед выборами просто солгали.

«Читайте по губам: новых налогов не будет». Нет, это сказала не Кая Каллас, которая подобными словами в прошлом году пообещала, что нам не грозит повышение налогов. Это сказал Джордж Буш в 1988 году на съезде Республиканской партии, когда он принял кандидатуру на пост президента США. На основании этого обещания он был избран президентом, и это же считается основной причиной, по которой его не переизбрали на второй срок.

При Буше не было новых налогов, его правительство просто подняло предыдущие, за что он и был наказан своим народом спустя четыре года.

У Каллас нет такого оправдания, как у Буша, ее слова нельзя интерпретировать по-другому. Точно так же, глядя на предвыборные программы, нет оправдания всей Партии реформ или ее коалиционным партнерам.

Итак, мы узнаем, что Партия реформ хочет «увеличить доходы бюджета без увеличения налоговой нагрузки с помощью инновационной и наукоемкой экономики, разумного выбора расходов и структурных реформ». Вместо налогообложения рабочей силы и инвестиций Партия реформ отдает предпочтение налогообложению потребления с неблагоприятными побочными эффектами.

«Ээсти 200» «не поддерживает повышение налогов только с целью увеличения доходов бюджета» и хочет в долгосрочной перспективе снизить налоговую нагрузку на людей с низким и средним доходом. «Мы не наказываем автовладельцев налогами, а создаем хорошие и эффективные решения», - обещает партия.

Люди с заработной платой ниже средней потеряют доход, в то время как люди с заработной платой намного выше средней выиграют.

Социал-демократическая партия - единственная из трех партий, входящих в состав правительства, которая обещала поднять налог. Их программа включает ступенчатый подоходный налог, который увеличил бы налоговое бремя людей, зарабатывающих более 3000 евро в месяц. Также в их программе было указано введение дополнительного налога на гособорону в течение пяти лет и возможность для местных органов власти вводить дополнительные налоги.

Все трое, однако, обещали устранить так называемый налоговый горб, при котором с определенного уровня начинал уменьшаться необлагаемый налогом доход. Это еще одна дополнительная дыра в государственном бюджете, доходы которого годами ниже расходов - если ввести единый необлагаемый налогом минимум в 700 евро, доходы государства упадут на 340 млн евро. Таким образом, дефицит бюджета увеличится более чем на 1,3 процента ВВП, съедая почти все дополнительные доходы от повышения НДС.

Теперь всем нам ясно, что для покрытия дефицита бюджета вырастут налоги, появится автомобильный налог. И больше всего это ощутят те, кто беднее. Люди с заработной платой ниже средней потеряют доход, в то время как люди с заработной платой намного выше средней выиграют.

Фактическое налогообложение потребления, которое больше всего затрагивает бедных, уже является в нашей стране одним из самых высоких в Европе, уступая только Дании и Венгрии.

Удивительно, но правительство, вероятно, по привычке продолжает лгать и в коалиционном соглашении. Несмотря на повышение налогов, в соглашении сказано: «Мы ставим перед собой цель, чтобы Эстония была лучшей страной в Европе с точки зрения предпринимательской и налоговой среды, а также международных договоров, где можно было бы создавать и сохранять штаб-квартиры компаний и управлять через них имуществом».

Если «Ээсти 200» может зарыться в песок и сказать, что в прошлом правительстве их не было, и они даже не представляли, что на самом деле происходит в государственных финансах, ведь бюджет непрозрачен, то ни Партия реформ, ни соцдемы не могут утверждать подобного. Они несут за все это ответственность.

Если в начале прошлого года в политических кругах было распространено мнение, что главной темой этих выборов станет налоговая реформа, необходимость которой была очевидна, то нападение России на Украину изменило расчет. Казалось более удобным использовать ситуацию с безопасностью перед предвыборной кампанией. И, не считая пустых обещаний, промолчать по налоговому вопросу, надеясь, что к следующим выборам эта ложь будет забыта.

Политическая культура Эстонии только выиграет, если через четыре года избиратели накажут Каю Каллас, ее партнеров по партии и коалиции так же, как американцы наказали Джорджа Буша.

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