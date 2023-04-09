СМИ: ЧВК «Вагнер» пыталась приобрести оружие у страны НАТО

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» пыталась приобрести оружие для войны против Украины у Турции, входящей в НАТО. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает американская газета The Washington Post (WP). Журналисты проанализировали данные, ставшие доступными в результате утечки десятков засекреченных разведдокументов, часть из которых была подготовлена Пентагоном.

Получить доступ к планам ЧВК удалось в результате электронной прослушки и перехвата сообщений, отмечает WP. В начале февраля члены «Группы Вагнера» встречались «с собеседниками в Турции с целью закупки оружия и оборудования» у турецкой стороны для боевых действий в Мали и Украине, говорится в одном из отчетов. Утверждается, что временный президент Мали Ассими Гоита подтвердил, что его страна «может приобрести оружие у Турции», действуя в интересах компании Евгения Пригожина.

Неизвестно, знали ли власти Турции об усилиях ЧВК

Неизвестно, знало ли турецкое правительство о попытках ЧВК «Вагнер» приобрести оружие и принесли ли они плоды, пишет издание. Представитель правительства Турции отказался от комментариев. Посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос WP.