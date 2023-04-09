Ношение футболки с надписью СССР обошлось нарвитянину в 444 евро

Идаская префектура вынесла это решение еще 24 ноября, но в законную силу оно вступило лишь на этой неделе, когда кассационную жалобу нарвитянина не принял к рассмотрению Государственный суд.

Мужчина был наказан в рамках возбужденного против него производства о проступке по статье 151'1 Пенитенциарного кодекса. В полиции посчитали, что мужчина 1961 года рождения совершил правонарушение, когда 9 мая пришел к установленному между Нарвой и Нарва-Йыэсуу танку-памятнику в футболке красного цвета с надписью СССР и гербом Советского Союза.