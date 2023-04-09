Рийна Солман: очень трудно верить словам Партии реформ

Солман добавила: «Избирательная кампания показала, что сказано и обещано одно, а в коалиционном соглашении мы получили совсем другое. Так что верить словам Партии реформ очень сложно. Однако можно верить тому, что недавно сказал лидер «Ээсти 200» Лаури Хуссар: если «Ээсти 200» попадет в Рийгикогу, то у Партии реформ не будет препятствий для реализации того или иного решения».