Рийна Солман: очень трудно верить словам Партии реформ

На данный момент в Эстонии, наверное, нет ни одного политика или политического энтузиаста, равнодушного к новому коалиционному соглашению. Рийна Солман («Отечество»), которая сменит пост министра государственного управления на пост члена Рийгикогу, заявила, что в соглашении есть как пустые слова, так и уже решенные проблемы.
«Помимо налоговых изменений, выделяются громкие слова и гордая коммуникация, совпадение с фактически реализуемой политикой кажется просто коммуникативным», - сказала Солман Postimees.
«Были даны громкие обещания - большая реформа государственного управления, большая региональная реформа, большая налоговая реформа, большая климатическая реформа. В общем, частично это коммуникативные уловки или политика, которая уже реализуется».
Солман добавила: «Избирательная кампания показала, что сказано и обещано одно, а в коалиционном соглашении мы получили совсем другое. Так что верить словам Партии реформ очень сложно. Однако можно верить тому, что недавно сказал лидер «Ээсти 200» Лаури Хуссар: если «Ээсти 200» попадет в Рийгикогу, то у Партии реформ не будет препятствий для реализации того или иного решения».