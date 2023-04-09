Журналист о коалиционном соглашении: невероятно, что люди на трезвую голову пишут такое

Ааспыллу процитировал коалиционное соглашение: «Инновационная лестница и зеленая лестница - это два инструмента, которые помогают компаниям оценивать интенсивность инноваций и их воздействие на окружающую среду и, таким образом, повышать свою конкурентоспособность».

«Это цитата из коалиционного соглашения. Хуко это не придумал, здесь мы имеем дело не с комедийным шоу. Невероятно, что люди на трезвую голову пишут такое», - сказал Самост.

Ааспыллу сказал, что увеличение налогов, содержащееся в коалиционном соглашении, можно понять, так как государственный бюджет нуждается в сбалансировании. «Увеличением налога с продаж и подоходного налога покроют снижение подоходного налога для самых богатых. Это можно сделать, но зачем? Нужно ли еще увеличивать налоговую нагрузку на малоимущих?» - сказал Ааспыллу.

По словам Самоста, сбалансированность бюджета не может быть самоцелью. «Как улучшится жизнь жителей Эстонии, если бюджет будет сбалансирован? Насколько я понимаю, основная цель государства - сделать жизнь людей лучше», - считает он.

По словам Ааспыллу, сбалансированность бюджета обеспечивает долгосрочное улучшение жизни в Эстонии.

«Три политические партии получили огромный мандат, но что они собираются с ним делать? Резюмируя, можно сказать, что ничего. Большинство реорганизаций пройдут болезненно, и до выборов их никто не обещал. Было бы понятно, если бы у всего этого была великая цель, но этой цели нет в договоре. Единственная приемлемая вещь - это увеличение расходов на оборону, но это не было предметом обсуждения, среди всех политических партий есть консенсус в этом вопросе», - сказал Самост.

Он добавил, что раньше коалиционные соглашения были с лицом Партии реформ, но теперь Партии реформ там не найти.