Журналист о коалиционном соглашении: невероятно, что люди на трезвую голову пишут такое

Журналисты Анвар Самост и Хуко Ааспыллу обнаружили в своей авторской передаче на Raadio 2, что в обнародованном вчера коалиционном соглашении написано много явной чепухи: «Зеленая лестница и инновационная лестница - два совершенно химерических выражения», - сказал Самост.
Ааспыллу процитировал коалиционное соглашение: «Инновационная лестница и зеленая лестница - это два инструмента, которые помогают компаниям оценивать интенсивность инноваций и их воздействие на окружающую среду и, таким образом, повышать свою конкурентоспособность».
«Это цитата из коалиционного соглашения. Хуко это не придумал, здесь мы имеем дело не с комедийным шоу. Невероятно, что люди на трезвую голову пишут такое», - сказал Самост.
Ааспыллу сказал, что увеличение налогов, содержащееся в коалиционном соглашении, можно понять, так как государственный бюджет нуждается в сбалансировании. «Увеличением налога с продаж и подоходного налога покроют снижение подоходного налога для самых богатых. Это можно сделать, но зачем? Нужно ли еще увеличивать налоговую нагрузку на малоимущих?» - сказал Ааспыллу.
По словам Самоста, сбалансированность бюджета не может быть самоцелью. «Как улучшится жизнь жителей Эстонии, если бюджет будет сбалансирован? Насколько я понимаю, основная цель государства - сделать жизнь людей лучше», - считает он.
По словам Ааспыллу, сбалансированность бюджета обеспечивает долгосрочное улучшение жизни в Эстонии.
«Три политические партии получили огромный мандат, но что они собираются с ним делать? Резюмируя, можно сказать, что ничего. Большинство реорганизаций пройдут болезненно, и до выборов их никто не обещал. Было бы понятно, если бы у всего этого была великая цель, но этой цели нет в договоре. Единственная приемлемая вещь - это увеличение расходов на оборону, но это не было предметом обсуждения, среди всех политических партий есть консенсус в этом вопросе», - сказал Самост.
Он добавил, что раньше коалиционные соглашения были с лицом Партии реформ, но теперь Партии реформ там не найти.
«В прошлом коалиционные соглашения Партии реформ были не в стиле «мы не терпим бедных». В прошлом коалиционные соглашения всегда включали что-то для бедных, как улучшить их жизненный уровень и жизнь в Эстонии в целом. Партия реформ ранее придерживалась мнения, что предпринимательство создает прибавочную стоимость, и для того, чтобы предпринимательство могло работать без ограничений, нельзя их накладывать налогами. Все это явно ушло в никуда», - заключил Самост.