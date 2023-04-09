ГАЛЕРЕЯ ⟩ Песни и пляски: на самой высокой горе в Эстонии открылся сезон

По случаю Пасхи дети из школы Хаанья и участники танцевального коллектива Rõõmu Liine приветствовали всех пришедших различными музыкальными и танцевальными выступлениями. На парковке катали яйца, а у подножия башни можно было несколько часов наблюдать за экспериментами научного театра. Также была возможность поесть блины.