ГАЛЕРЕЯ ⟩ Песни и пляски: на самой высокой горе в Эстонии открылся сезон

На горе Суур-Мунамяги сегодня было немало веселья: научный театр, принимавший участие в семейном празднике в честь Пасхи и открытия сезона, в основном с помощью детей, взорвал множество воздушных шаров.
По случаю Пасхи дети из школы Хаанья и участники танцевального коллектива Rõõmu Liine приветствовали всех пришедших различными музыкальными и танцевальными выступлениями. На парковке катали яйца, а у подножия башни можно было несколько часов наблюдать за экспериментами научного театра. Также была возможность поесть блины.
Многие семьи с маленькими детьми отказались от лифта, и решили подняться на башню по лестнице. Красивый вид на окрестности, где тон задавало множество снежных пятен, стоил затраченных усилий.