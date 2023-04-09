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В коалиционный договор не попало ничего дельного в вопросе Ида-Вирумаа

Маргус Мартин
, журналист
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Шахта.
Шахта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Postimees попросил главного редактора газеты «Северное побережье» Эрика Гамзеева и Рийну Солман, которая последние дни занимает пост министра государственного управления, прокомментировать региональную политику нового правительства и коалиционное соглашение.

Гамзеев признал, что перед выборами у жителей Ида-Вирумаа были большие надежды, потому что все политики, баллотировавшиеся в их регионе, говорили в один голос: с Ида-Вирумаа надо разобраться. «Такого плана в коалиционном соглашении пока не видно», - заявил он.

«То, что касается Ида-Вирумаа, то в коалиционном соглашении все относительно округло и расплывчато. Есть ли резон отдельно заявлять в коалиции, что архитекторы будут заниматься благоустройством жилой среды? Это такая примитивная, очевидная вещь, что странно упоминать об этом в коалиционном соглашении», - сказал Гамзеев.

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