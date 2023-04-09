В коалиционный договор не попало ничего дельного в вопросе Ида-Вирумаа

Гамзеев признал, что перед выборами у жителей Ида-Вирумаа были большие надежды, потому что все политики, баллотировавшиеся в их регионе, говорили в один голос: с Ида-Вирумаа надо разобраться. «Такого плана в коалиционном соглашении пока не видно», - заявил он.