В коалиционный договор не попало ничего дельного в вопросе Ида-Вирумаа

Гамзеев признал, что перед выборами у жителей Ида-Вирумаа были большие надежды, потому что все политики, баллотировавшиеся в их регионе, говорили в один голос: с Ида-Вирумаа надо разобраться. «Такого плана в коалиционном соглашении пока не видно», - заявил он.
«То, что касается Ида-Вирумаа, то в коалиционном соглашении все относительно округло и расплывчато. Есть ли резон отдельно заявлять в коалиции, что архитекторы будут заниматься благоустройством жилой среды? Это такая примитивная, очевидная вещь, что странно упоминать об этом в коалиционном соглашении», - сказал Гамзеев.