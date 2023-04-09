Израиль нанес удары по нескольким целям в Сирии после ночных ракетных обстрелов

Израиль нанес удар по нескольким военным целям в Сирии в ответ на ракетные обстрелы территорий, которые он контролирует. Об этом сообщили израильские военные.

Официальные лица сообщили, что три ракеты попали на израильскую территорию. Две упали в открытой местности, а третья была перехвачена.

Министерство обороны Сирии подтвердило израильские атаки в своем «Фейсбуке».

Представители сирийского оборонного ведомства заявили, что силы противовоздушной обороны страны ответили на удары и успешно перехватили несколько ракет.

По словам военных, жертв не было, но нанесен материальный ущерб.

Тем временем сирийские государственные СМИ сообщили о взрывах вблизи Дамаска.

Ранее после ракетного обстрела с сирийской территории на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги, но сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ливанские СМИ сообщили, что ответственность за обстрелы взяла на себя «Бригада Аль-Кудс» - вооруженное крыло поддерживаемого Ираном палестинского движения «Исламский джихад».

В заявлении в воскресенье утром Армия обороны Израиля сообщила, что считает сирийское государство ответственным за все действия, происходящие на его территории, и не допустит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля.