Израиль нанес удары по нескольким целям в Сирии после ночных ракетных обстрелов

Израильская артиллерия и беспилотники нанесли удары по сирийской военной части и ракетным установкам после того, как ночью из Сирии по Голанским высотам были выпущены шесть ракет, пишет Русская служба Би-би-си.
Израиль нанес удар по нескольким военным целям в Сирии в ответ на ракетные обстрелы территорий, которые он контролирует. Об этом сообщили израильские военные.
Официальные лица сообщили, что три ракеты попали на израильскую территорию. Две упали в открытой местности, а третья была перехвачена.
Министерство обороны Сирии подтвердило израильские атаки в своем «Фейсбуке».
Представители сирийского оборонного ведомства заявили, что силы противовоздушной обороны страны ответили на удары и успешно перехватили несколько ракет.
По словам военных, жертв не было, но нанесен материальный ущерб.
Тем временем сирийские государственные СМИ сообщили о взрывах вблизи Дамаска.
Ранее после ракетного обстрела с сирийской территории на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги, но сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ливанские СМИ сообщили, что ответственность за обстрелы взяла на себя «Бригада Аль-Кудс» - вооруженное крыло поддерживаемого Ираном палестинского движения «Исламский джихад».
В заявлении в воскресенье утром Армия обороны Израиля сообщила, что считает сирийское государство ответственным за все действия, происходящие на его территории, и не допустит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля.
Граничащая с Израилем и Сирией Иордания заявила, что в субботу вечером в воздухе взорвалась ракета, обломки которой упали на иорданской территории. Откуда она была выпущена, не сообщается.
В заявлении иорданской армии говорится, что обломки, упавшие в районе Вади Акраба, не привели к жертвам или разрушениям.
Израиль захватил Голанские высоты (территорию площадью 1200 кв. км), до того контролируемую Сирией, во время Шестидневной войны 1967 года и аннексировал ее в 1981 году. Большинство государств мира не признают эту аннексию.
Ситуация в регионе в последнее время заметно обострилась.
В пятницу Израиль нанес удар по нескольким объектам на юге Ливана, принадлежащим палестинской военизированной группировке ХАМАС - израильтяне обвиняют ее в ракетном ударе по северу Израиля в четверг.
В минувшие выходные сотни палестинцев забаррикадировались внутри мечети Аль-Акса в восточном Иерусалиме, за этим последовали столкновения с полицией на территории комплекса.
Иордания, которая управляет религиозным комплексом, предупредила о катастрофических последствиях, если полиция будет брать мечеть штурмом.