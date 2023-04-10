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НАЛОГИ ⟩ Обещали не повышать, но передумали? Певкур: это цена роста расходов на оборону

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Медицину и образование спасет рост экономики
  • Инфляция уже под контролем!

Коалиционные партии, за исключением соцдемов, ратовавших за налог на оборону и более высокую ставку для богатых, убеждали население перед выборами, что повышения налогов не будет. Сделали наоборот. Чем обернется повышение для всех НСО, подоходного налога, ряда акцизов и отмена льгот, включая возвраты по жилищным кредитам? Почему от избирателей скрывали правду о состоянии экономики?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур.

Фрагмент беседы:

– Как вы собираетесь объяснить своим избирателям повышение всех возможных налогов, которые реформисты обещали не повышать?

– Мы же все знаем, что у нас война в Украине. Это влияет на принимающиеся нами решения. Важно также иметь в виду, какова ситуация в финансовой сфере в Европе и мире в целом.

Избиратели хотят выполнения самых важных обещаний, а в первую очередь это касалось сферы обороны и нашей защищенности. Если до сих пор мы тратили на оборону чуть более двух процентов от ВВП, то для увеличения показателей до трех процентов нужно найти порядка 400 млн евро. Примерно такую сумму можно получить за счет увеличения НСО на 2% и подоходного налога на 2%.

Сумму, необходимую для увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП, можно получить за счет роста НСО и подоходного налога на 2% соответственно. 

Мы не хотим сказать, что это новый оборонный налог, но на практике именно столько средств необходимо на покрытие всех обещаний в сфере обороны, увеличение расходов до 3% от ВВП.

– Таким образом, все дополнительные средства, собранные за счет повышения налогов, пойдут в оборону, а на решение проблем в сфере медицины и образования денег опять не хватит?

– Наверняка, что-то останется и на эти сферы, ведь будет еще и рост экономики. Мы его прогнозируем. И к тому же государство начнет экономить на собственных расходах: мы сократили два министерских поста и не допустим раздувания расходов на деятельность министерств. По сути, это означается нулевой бюджет на рост бюрократии на ближайшие четыре года.

В случае роста экономики появится возможность инвестировать в другие сферы.

Это касается зарплат учителей, финансирования здравоохранения, образования, культуры. Эти сферы точно получат дополнительное финансирование, поскольку госбюджет все равно будет расти.

– Есть ли уверенность в том, что рост НСО не подстегнет инфляцию и не подорвет потребление?

– Риск всегда есть. Общая налоговая нагрузка в Эстонии – в среднем 33–34%. Мы не предвидим колоссального роста в дальнейшем. И мы стремимся к тому, чтобы общая налоговая нагрузка составляла порядка 34% от ВВП. При таком балансе возможен рост экономики и поступление дополнительных средств в бюджет. Таким образом, наиболее нуждающиеся в средствах сферы получат финансирование.

И по части инфляции я оптимист. Верю, что инфляция уже под контролем!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: обещали не повышать налоги, но передумали?
Студия Postimees: обещали не повышать налоги, но передумали? Фото: Erik Prozes
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