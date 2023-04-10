НАЛОГИ ⟩ Обещали не повышать, но передумали? Певкур: это цена роста расходов на оборону

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур.

Фрагмент беседы:

– Как вы собираетесь объяснить своим избирателям повышение всех возможных налогов, которые реформисты обещали не повышать?

– Мы же все знаем, что у нас война в Украине. Это влияет на принимающиеся нами решения. Важно также иметь в виду, какова ситуация в финансовой сфере в Европе и мире в целом.

Избиратели хотят выполнения самых важных обещаний, а в первую очередь это касалось сферы обороны и нашей защищенности. Если до сих пор мы тратили на оборону чуть более двух процентов от ВВП, то для увеличения показателей до трех процентов нужно найти порядка 400 млн евро. Примерно такую сумму можно получить за счет увеличения НСО на 2% и подоходного налога на 2%.

Сумму, необходимую для увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП, можно получить за счет роста НСО и подоходного налога на 2% соответственно.

Мы не хотим сказать, что это новый оборонный налог, но на практике именно столько средств необходимо на покрытие всех обещаний в сфере обороны, увеличение расходов до 3% от ВВП.

– Таким образом, все дополнительные средства, собранные за счет повышения налогов, пойдут в оборону, а на решение проблем в сфере медицины и образования денег опять не хватит?