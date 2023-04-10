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НАЛОГИ ⟩ Обещали не повышать, но передумали? Певкур: такова цена роста расходов на оборону

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Медицину и образование спасет рост экономики
  • Инфляция уже под контролем!
  • Серопаспортники не лишатся права голоса

Коалиционные партии, за исключением соцдемов, ратовавших за налог на оборону и более высокую ставку для богатых, убеждали население перед выборами, что повышения налогов не будет. Сделали наоборот. Чем обернется повышение для всех НСО, подоходного налога, ряда акцизов и отмена льгот, включая возвраты по жилищным кредитам? Почему от избирателей скрывали правду о состоянии экономики?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур.

Фрагмент беседы:

– Как вы собираетесь объяснить своим избирателям повышение всех возможных налогов, которые реформисты обещали не повышать?

– Мы же все знаем, что у нас война в Украине. Это влияет на принимающиеся нами решения. Важно также иметь в виду, какова ситуация в финансовой сфере в Европе и мире в целом.

Избиратели хотят выполнения самых важных обещаний, а в первую очередь это касалось сферы обороны и нашей защищенности. Если до сих пор мы тратили на оборону чуть более двух процентов от ВВП, то для увеличения показателей до трех процентов нужно найти порядка 400 млн евро. Примерно такую сумму можно получить за счет увеличения НСО на 2% и подоходного налога на 2%.

Сумму, необходимую для увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП, можно получить за счет роста НСО и подоходного налога на 2% соответственно. 

Мы не хотим сказать, что это новый оборонный налог, но на практике именно столько средств необходимо на покрытие всех обещаний в сфере обороны, увеличение расходов до 3% от ВВП.

– Таким образом, все дополнительные средства, собранные за счет повышения налогов, пойдут в оборону, а на решение проблем в сфере медицины и образования денег опять не хватит?

– Наверняка, что-то останется и на эти сферы, ведь будет еще и рост экономики. Мы его прогнозируем. И к тому же государство начнет экономить на собственных расходах: мы сократили два министерских поста и не допустим раздувания расходов на деятельность министерств. По сути, это означается нулевой бюджет на рост бюрократии на ближайшие четыре года.

В случае роста экономики появится возможность инвестировать в другие сферы.

Это касается зарплат учителей, финансирования здравоохранения, образования, культуры. Эти сферы точно получат дополнительное финансирование, поскольку госбюджет все равно будет расти.

– Есть ли уверенность в том, что рост НСО не подстегнет инфляцию и не подорвет потребление?

– Риск всегда есть. Общая налоговая нагрузка в Эстонии – в среднем 33–34%. Мы не предвидим колоссального роста в дальнейшем. И мы стремимся к тому, чтобы общая налоговая нагрузка составляла порядка 34% от ВВП. При таком балансе возможен рост экономики и поступление дополнительных средств в бюджет. Таким образом, наиболее нуждающиеся в средствах сферы получат финансирование.

И по части инфляции я оптимист. Верю, что инфляция уже под контролем!

– Гостиницы возмущены тем обстоятельством, что для них НСО повысится с 9% до 22%. Эстония окажется по величине этого налога на втором месте в ЕС сразу после Дании, где отельный бизнес платит 25%, тогда как в соседней Финляндии всего 10%. Союз гостиничных предприятий заявил, что данное решение уничтожит наш туризм…

– Если предположить, что средняя цена на гостиничный номер – около 100 евро, то после повышения НСО с 2025 года проживание подорожает всего на 13%. Неужели вы думаете, что когда гостиничный номер будет стоить не 100, а 130 евро, кто-то передумает ехать в Эстонию? Туристы все равно приедут сюда. Вы же тоже, собираясь в Париж или Турцию, не смотрите в первую очередь на цены в отелях, а сначала выбираете страну и потом строите свои планы. Конечно, после повышения НСО гостиницам придется нелегко, но ничего не поделать.

Если сегодня не предпринять жестких мер, то через четыре года будет уже поздно.

Я имею в виду экономику, финансовый сектор, фискальную ситуацию в стране.

– Прогноз Минфина не был для вас секретом, в Партии реформ знали о положении в экономике уже до выборов, но избирателю о проблемах не говорили. Оппозиция вас обвиняет в том, что вы обманывали своего избирателя. Почему так получилось?

– Аналитики не предоставляют нам информацию заранее. Аналитики должны быть независимыми.

– Партия реформ курировала Минфин и ничего не знала о плачевном состоянии финансов страны?

– Аналитики должны быть независимыми. Уверен на 100%. Если политики начнут диктовать аналитикам, что писать в прогнозах, это ненормально!

– Не хотите ли вы сказать, что вы совсем не знали до выборов, как печально обстоят дела в экономике?

– Конечно, у нас были данные. Однако, абсолютно все партии говорили в первую очередь о госбезопасности и переходе на эстонский язык обучения. Мы озвучивали то, что наиболее актуально для общества. Общеизвестный факт во всем мире, что повышение налогов не стоит выносить на референдум.

– Богатые и бедные теперь будут платить налоги наравне. Получается, что выиграли только богатые?

– Не согласен. Да, процентная ставка – одинаковая для всех. Но тот, кто получает 1000 евро, с 700 вообще не будет платить налоги, а с остальной суммы – всего 66 евро. При зарплате 3000 евро более 200 евро нужно будет уплатить в качестве налогов. Так что даже при одинаковой налоговой ставке более обеспеченные люди будут платить в казну большие суммы.

– Как коалиция будет уменьшать семейные пособия? Сообщалось, что выплаты сократят на 200 евро. И как это поможет решить демографические проблемы?

– Народ уже до выборов возмущался, что измененная система оказалась несправедливой. Разница между двумя и тремя детьми в семье – это просто пропасть. А между пятью и семью детьми особой разницы нет. Решение обосновано необходимостью сделать систему выплат более справедливой.

– Есть ли пункты, которые вписали в коалиционное соглашение ваши партнеры? Верно ли впечатление, что "Ээсти 200" и социал-демократы просто подписались под повесткой дня Партии реформ?

– Ну, знаете ли, у нас в коалиции все-таки три партии. Значит все что-то получили. Не всё, что хотели, но тем не менее.

– Социал-демократы обещали бороться за неграждан и отстоять их избирательное право, но на поверку вышло, что принципиальности в этом вопросе им все же не хватило. Как вы будете лишить граждан РФ права голоса, не меняя Конституции?

– Мы должны с юристами серьезно проработать этот вопрос. В Евросоюзе в 17 странах у неграждан есть избирательное право, в остальных – нет. Так что существуют разные варианты. С учетом нашей конституции мы говорим о временном лишении права голоса. Сегодня сложилась такая ситуация, что эстонские граждане РФ теоретически могут голосовать на местных выборах в Таллинне и в Туле одновременно. У них есть возможность выбирать дважды. Это противоречит конституции!

В данном случае мы не говорим о серопаспортниках. Лишение права голоса коснется только граждан РФ и Беларуси.

У серопаспортников нет другого гражданства и нет возможности голосовать дважды, включая Россию. Так что за серыми паспортами останется возможность голосовать на местных выборах.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: обещали не повышать налоги, но передумали? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo
Студия Postimees: обещали не повышать налоги, но передумали? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo Фото: Erik Prozes
  • Прогноз Минфина не был секретом для Партии реформ уже до выборов, но избирателю о проблемах в экономике не говорили. Почему так получилось?
  • Как объяснить населению повышение всех возможных налогов, которые к тому же обещали не повышать?
  • Не пугает ли коалицию то, что рост НСО подстегнет инфляцию и подорвет потребление?
  • Как коалиция будет уменьшать семейные пособия? Кого коснется пересмотр индексации?
  • Когда начнется форсирование темпов расширения полигона Нурсипалу?
  • Что стоит за решением об увеличении срока срочной службы до двух лет?
  • Как лишить местных граждан РФ права голоса, не меняя Конституцию? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liu Jo 

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