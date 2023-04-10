НАЛОГИ ⟩ Обещали не повышать, но передумали? Певкур: такова цена роста расходов на оборону

Если сегодня не предпринять жестких мер, то через четыре года будет уже поздно.

Я имею в виду экономику, финансовый сектор, фискальную ситуацию в стране.

– Прогноз Минфина не был для вас секретом, в Партии реформ знали о положении в экономике уже до выборов, но избирателю о проблемах не говорили. Оппозиция вас обвиняет в том, что вы обманывали своего избирателя. Почему так получилось?

– Аналитики не предоставляют нам информацию заранее. Аналитики должны быть независимыми.

– Партия реформ курировала Минфин и ничего не знала о плачевном состоянии финансов страны?

– Аналитики должны быть независимыми. Уверен на 100%. Если политики начнут диктовать аналитикам, что писать в прогнозах, это ненормально!

– Не хотите ли вы сказать, что вы совсем не знали до выборов, как печально обстоят дела в экономике?

– Конечно, у нас были данные. Однако, абсолютно все партии говорили в первую очередь о госбезопасности и переходе на эстонский язык обучения. Мы озвучивали то, что наиболее актуально для общества. Общеизвестный факт во всем мире, что повышение налогов не стоит выносить на референдум.

– Богатые и бедные теперь будут платить налоги наравне. Получается, что выиграли только богатые?