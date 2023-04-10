НАЛОГИ ⟩ Студия Postimees: обещали не повышать, но передумали?

Коалиционные партии, за исключением соцдемов, ратовавших за налог на оборону и более высокую ставку для богатых, убеждали население перед выборами, что повышения налогов не будет. Сделали наоборот. Чем обернется повышение для всех НСО, подоходного налога, ряда акцизов и отмена льгот, включая возвраты по жилищным кредитам? Почему от избирателей скрывали правду о состоянии экономики?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Партии реформ, министр обороны Ханно Певкур. Смотрите интервью в 10:00!
- Прогноз Минфина не был секретом для Партии реформ уже до выборов, но избирателю о проблемах в экономике не говорили. Почему так получилось?
- Как объяснить населению повышение всех возможных налогов, которые к тому же обещали не повышать?
- Не пугает ли коалицию то, что рост НСО подстегнет инфляцию и подорвет потребление?
- Как коалиция будет уменьшать семейные пособия? Кого коснется пересмотр индексации?
- Когда начнется форсирование темпов расширения полигона Нурсипалу?
- Что стоит за решением об увеличении срока срочной службы до двух лет?
- Как лишить местных граждан РФ права голоса, не меняя Конституцию?
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