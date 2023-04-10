НАЛОГИ ⟩ Студия Postimees: обещали не повышать, но передумали?

Коалиционные партии, за исключением соцдемов, ратовавших за налог на оборону и более высокую ставку для богатых, убеждали население перед выборами, что повышения налогов не будет. Сделали наоборот. Чем обернется повышение для всех НСО, подоходного налога, ряда акцизов и отмена льгот, включая возвраты по жилищным кредитам? Почему от избирателей скрывали правду о состоянии экономики?