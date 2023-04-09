Через Латвию в Украину по поддельным документам везут топливо из РФ

Министр финансов Латвии также узнал о многомиллионных грузах российского топлива из передачи.

«Тогда я обратился к главе СГД с вопросом, как может возникнуть такая ситуация, что к грузовым документам приложен, предположительно, поддельный сертификат о происхождении. Что мне непонятно, так это взаимоотношения между службами, где одна говорит - мы не возбуждаем уголовное дело, а сообщаем в полицию, мол, это должна делать другая служба.

Казалось бы, здесь должна была быть очень быстрая, молниеносная реакция государства, когда имел место очевидный факт, когда сама служба убедилась, что подана подделка. Дело не в том, что службы не отреагировали, а в том, что они отреагировали формально», - говорит министр финансов Арвил Ашераденс.

Департамент налоговой и таможенной полиции, принявший это решение, является структурным подразделением СГД, но и генеральный директор СГД, похоже, проинформирована только о грузе, зафиксированном в декабре прошлого года.

«Обо всем этом мы узнали только потому, что украинцы, у которых есть ограничение не ввозить российское топливо, не принимали эти грузы. Тогда они вернулись к нам, и началась вся эта процедура расследования. В настоящее время, насколько мне известно, все эти грузы находятся в Латвии, они никуда не вывозились. На данный момент это все, что я могу сказать, чтобы не навредить расследованию», - говорит гендиректор СГД Иева Яунземе.