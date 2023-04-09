Через Латвию в Украину по поддельным документам везут топливо из РФ

В начале 2023 года в Рижский порт из Санкт-Петербурга прибыли три танкера. Прибывший в них топливный груз затем вывозится в Украину, куда с прошлого года запрещен ввоз российского топлива. Груз сопровождается поддельными документами. Их представили латвийской таможне, о чем сообщили еще два месяца назад. Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов Латвии (СГД) до сих пор не возбудила уголовное дело, тем временем десятки украинских бензовозов каждый день вывозят из Риги российские товары в обход украинских санкций, сообщает латвийская передача Nekā personīga.
5 февраля в ЕС вступил в силу полный запрет на российские нефтепродукты. До этого в 2023 году в Рижский порт из Санкт-Петербурга удалось зайти трем танкерам с топливом. Суда NS Point и NS Pride российской госкомпании «Совкомфлот» доставили топливо в хранилища компаний PARS termināls и Naftimpeks.
Общая стоимость груза может составлять более 100 млн евро.
До 5 февраля ввоз российского топлива в Европу не был нарушением санкций. Однако подозрения вызвал сертификат качества, полученный покупателями топлива. Его якобы выдала компания Orlen Lietuva.
Когда программа спросила у компании, действительно ли импортированные нефтепродукты имеют к ним отношение, в Orlen заявили, что документ является подделкой.
После сюжета Nekā personīga компания обратилась в Таможенное управление СГД, где узнала, что в январе были использованы и другие аналогичные документы от имени Orlen.
Департамент налоговой и таможенной полиции СГД решил не возбуждать уголовное дело и заявил, что передал материалы для оценки в Госполицию. После сюжетов программы прокуратура приняла решение изучить дело и пришла к выводу, что решение об отказе в возбуждении дела было принято преждевременно, так как не было получено полной информации.
Прокуратура Латвии отменила решение СГД и вернула дело на новое рассмотрение. Сейчас дело все еще находится на стадии ведомственного рассмотрения в Налогово-таможенной полиции СГД. Из ответа прокуратуры видно, что речь идет о судне, прибывшем в декабре, а не о трех грузах, которые были зафиксированы Nekā personīga в этом году.
Министр финансов Латвии также узнал о многомиллионных грузах российского топлива из передачи.
«Тогда я обратился к главе СГД с вопросом, как может возникнуть такая ситуация, что к грузовым документам приложен, предположительно, поддельный сертификат о происхождении. Что мне непонятно, так это взаимоотношения между службами, где одна говорит - мы не возбуждаем уголовное дело, а сообщаем в полицию, мол, это должна делать другая служба.
Казалось бы, здесь должна была быть очень быстрая, молниеносная реакция государства, когда имел место очевидный факт, когда сама служба убедилась, что подана подделка. Дело не в том, что службы не отреагировали, а в том, что они отреагировали формально», - говорит министр финансов Арвил Ашераденс.
Департамент налоговой и таможенной полиции, принявший это решение, является структурным подразделением СГД, но и генеральный директор СГД, похоже, проинформирована только о грузе, зафиксированном в декабре прошлого года.
«Обо всем этом мы узнали только потому, что украинцы, у которых есть ограничение не ввозить российское топливо, не принимали эти грузы. Тогда они вернулись к нам, и началась вся эта процедура расследования. В настоящее время, насколько мне известно, все эти грузы находятся в Латвии, они никуда не вывозились. На данный момент это все, что я могу сказать, чтобы не навредить расследованию», - говорит гендиректор СГД Иева Яунземе.
Спустя два месяца после прихода последнего российского топливозаправщика в Рижский порт в PARS termināls видно, что туда продолжают ходить бензовозы из Украины. 4 апреля на территории терминала и рядом с ним ждали около десяти грузовиков с украинскими номерами.
МИД Латвии информирует, что в соответствии с санкциями ЕС с 5 февраля запрещено ввозить российское топливо, но разрешено продавать ввезенное до этой даты. Ввоз российского топлива в Украину запрещен уже около года. Поддельные сертификаты, скорее всего, предназначены для украинского рынка.
В отрасли говорят: PARS termināls и Naftimpex утверждали, что часть импортируемого топлива поступила из Казахстана. Об этом говорят и сотрудники PARS termināls.
Однако прошлым летом Казахстан запретил экспорт нефтепродуктов в Европу. Член правления PARS termināls Айгар Рейкис, в свою очередь, заявил, что компания покупала топливо Orlen через посредника, поэтому использует сертификаты этой компании. Orlen такую возможность отрицает, поскольку подозрительные документы фальшивые - взяты настоящие сертификаты, но в них изменены некоторые данные. Правду о том, что продается украинцам, невозможно установить без расследования.
Министр финансов Ашераденс обратился к генеральному директору СГД с просьбой начать расследование с целью выяснить, почему ведомства перекладывают ответственность за проверку поддельных документов друг на друга. «Если говорить о конкретных грузах, то в то время, насколько я знаю, не запрещалось ввозить топливо, произведенное в России. Оно ввозилось в Латвию и хранилось у коммерсанта, который имеет право сам осуществлять таможенные процедуры. Это, пожалуй, самое главное. Ему не нужно подавать документы в СГД, у него хорошая репутация. В таких условиях Службе госдоходов вообще было бы нечего делать. Но расследование идет именно о конкретном бизнесмене, почему и как он действовал», - говорит Яунземе.
Настоящим бенефициаром обоих задействованных нефтяных терминалов является Арманд Садаускис. Он также владеет компанией ERSTE EG. Имеющиеся у Nekā personīga документы свидетельствуют о том, что компания ввозит в Латвию по железной дороге нефтепродукты, заявленные как «масла». СГД взяла образец на контрольно-пропускном пункте Резекненского таможенного управления и проверила его в лаборатории. Выяснилось, что в цистернах находилось топливо, а документы, сопровождающие товар, не позволяют его ввозить.
ERSTE EG пожаловалась руководству Таможенного управления, заявив, что груз был частью более старого контракта, выполнение которого было отложено. Директор таможенного управления разрешил ввоз топлива в Латвию. Его доставили в PARS termināls.
В письменном ответе СГД поясняет, что в ситуациях со временным задержанием груза противоречий нет, он может быть задержан на время досмотра. Если при досмотре нарушений не обнаружено, груз может вернуться в дорогу.
Еще в феврале СГД заявила, что не обязана информировать украинских коллег о подозрительном топливе. Сейчас гендиректор службы утверждает, что украинцы начали расследование. В течение этой недели украинская таможня не подтвердила данную информацию программе.