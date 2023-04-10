Под развалинами дома в Марселе обнаружили два тела

Под завалами обрушившегося в центре Марселя здания в ночь на понедельник, 10 апреля, было обнаружено два человеческих тела. В то же время для того, чтобы извлечь останки и идентифицировать их, понадобится время, пишут французские СМИ, ссылаясь на спасателей.

Четырехэтажное здание в центре Марселя обрушилось в ночь на 9 апреля. Пропавшими без вестями числятся восемь живущих в нем жильцов - пока не удалось определить, относятся ли два обнаруженных тела к их числу.

Спасателям мешал пожар

Мэр города Бенуа Пайян ранее заявил, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах. Градоначальник также указал, что причиной обрушения мог стать взрыв, при этом характер его происхождения неизвестен.