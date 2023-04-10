Ну и ночка: полиция поймала около сотни нетрезвых водителей

Если водитель употребил алкоголь выше предела, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан за проступок штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или аннулированием водительского удостоверения на срок до одного года.

Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500 единиц или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может лишить водителя водительского удостоверения на срок до трех лет. Транспортное средство также может быть конфисковано как средство совершения преступления.