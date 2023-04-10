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Ну и ночка: полиция поймала около сотни нетрезвых водителей

BNS
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Полицейский патруль. Фото иллюстративное.
Полицейский патруль. Фото иллюстративное. Фото: Jürgen Puistaja

Прошлой ночью полиция отстранила от вождения 95 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Если водитель употребил алкоголь выше предела, разрешенного Законом о дорожном движении, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан за проступок штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или аннулированием водительского удостоверения на срок до одного года.

Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500 единиц или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд также может лишить водителя водительского удостоверения на срок до трех лет. Транспортное средство также может быть конфисковано как средство совершения преступления.

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