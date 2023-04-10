В Ласнамяэ водитель не уступил дорогу, три человека попали в больницу

В воскресенье в 10:28 в полицию поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Пунане и Таевакиви в Таллинне, где 49-летний мужчина на автомобиле Ford Galaxy не уступил дорогу автомобилю Toyota Rav4, которым управлял 65-летний мужчина.

В результате столкновения автомобилей 61-летняя женщина и 60-летняя женщина, которые были пассажирами Toyota, получили травмы и были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу. 80-летнюю женщину, которая также была пассажиром Toyota, доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.