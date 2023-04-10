Повышение заработной платы учителям приостановилось на четыре года, переход на эстоноязычное образование - на три года, а бесплатное высшее образование под вопросом.
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ОБЗОР ⟩ Экономичное правительство: повышение зарплаты учителям зависло, образование на эстонском может стать платным
Директор Хийумааской основной школы Паладе Антти Лейгри считает, что раздел об образовании в новом коалиционном соглашении слишком короткий. «На удивление, он очень лаконичен, местами он даже непрактичный, - констатировал он. - Например, школа рядом с домом - там говорится о 30 учениках. На чем основано это конкретное число? На самом же деле решения выносят местные органы власти. Региональная политика и образование не рассматриваются в коалиционном соглашении целостно, хотя следовало бы».
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