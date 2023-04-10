ОБЗОР ⟩ Экономичное правительство: повышение зарплаты учителям зависло, образование на эстонском может стать платным

Директор Хийумааской основной школы Паладе Антти Лейгри считает, что раздел об образовании в новом коалиционном соглашении слишком короткий. «На удивление, он очень лаконичен, местами он даже непрактичный, - констатировал он. - Например, школа рядом с домом - там говорится о 30 учениках. На чем основано это конкретное число? На самом же деле решения выносят местные органы власти. Региональная политика и образование не рассматриваются в коалиционном соглашении целостно, хотя следовало бы».

В соглашении также говорится о смене директоров школ, но, по словам Лейгри, здесь может возникнуть вопрос, о каких школах идет речь - государственных, муниципальных или и о тех, и о других. «Настоящая цель этого решения непонятна. Уже сейчас муниципалитетам непросто найти директоров школ, и это изменение не должно означать просто возможность замены тех директоров, которые не подходят по политическим причинам. Лидеры должны меняться, это разумно, но таким образом мы можем потерять очень хороших работников сферы образования», - сказал он.