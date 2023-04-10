Пловчиха Энели Ефимова установила очередной рекорд

На минувших выходных множество эстонских пловцов участвовало в соревнованиях Swim Meet, которые проходили в Хельсинки. Там выступала также и лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова.
В субботу 16-летняя Ефимова блистала на дистанции 100 м брассом, почти выполнив норматив А для парижской Олимпиады. В воскресенье спортсменка вышла на 200-метровую дистанцию.
200 метров пловчиха преодолела за 2.26,14 – этот результат стал новым рекордом Эстонии.
Прошлый свой рекорд (2.26,85) Ефимова установила в прошлом году на юниорском чемпионате Европы в Румынии.