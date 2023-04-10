Коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии планирует в течение следующих трех лет потратить на государственную оборону три процента от ВВП.
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Двухлетняя срочная служба и завод по производству снарядов: планы коалиции в отношении сферы гособороны
В качестве наиболее важных планов министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) выделяет развитие возможностей противовоздушной обороны (в том числе защиту от беспилотников), укрепление огневых возможностей сухопутных войск с закрытых позиций и увеличение запасов боеприпасов. «Это все извлеченные из войны в Украине уроки, которые мы намерены использовать для повышения безопасности Эстонии», - сказал Певкур.
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