ГАЛЕРЕЯ ⟩ Горит здание бывшей спасательной станции

В 02:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в двухэтажном деревянном доме в Эльва виднеется пламя. Когда прибыла местная спасательная бригада, деревянный дом вовсю горел. Было установлено, что людей в здании не было, для подтверждения спасатели даже зашли в здание, но никого не обнаружили. Однако нашли много легковоспламеняющегося строительного материала.