ГАЛЕРЕЯ ⟩ Горит здание бывшей спасательной станции

Сегодня ночью поступило сообщение, что в Эльва загорелось здание бывшей спасательной станции. Предполагалось, что в здании могут находиться люди.
В 02:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в двухэтажном деревянном доме в Эльва виднеется пламя. Когда прибыла местная спасательная бригада, деревянный дом вовсю горел. Было установлено, что людей в здании не было, для подтверждения спасатели даже зашли в здание, но никого не обнаружили. Однако нашли много легковоспламеняющегося строительного материала.
Пожар был локализован в 5:40, но, по словам пресс-секретаря Спасательного департамента Тийта Пийскоппеля, полностью пожар до сих пор не потушили. Пийскоппель подтвердил, что при пожаре никто не пострадал и что спасатели продолжают тушение.
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