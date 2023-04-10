ГАЛЕРЕЯ ⟩ При пожаре в здании бывшей спасательной станции погиб мужчина

Сегодня ночью поступило сообщение, что в Эльва загорелось здание бывшей спасательной станции на улице Тулетырье. В 10:30 в здании был обнаружили труп мужчины, погибшего в результате пожара.
В 02:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в двухэтажном деревянном доме в Эльва виднеется пламя. Когда прибыла местная спасательная бригада, деревянный дом вовсю горел. Согласно информации, которую спасателям предоставили на месте, люди покинули здание. Чтобы удостовериться в этом, спасатели даже зашли в здание, но никого не обнаружили. Однако нашли много легковоспламеняющегося строительного материала. В 10:30 в здании обнаружили тело мужчины.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Марека Кийка, мужчина находился в той части здания, которая уже горела, и, по-видимому, пытался покинуть здание, но ему это не удалось. Обстоятельства происшествия инспекторы выяснят в ходе следствия.
Огонь распространялся очень быстро, к четырем утра рухнула крыша здания. Спасателям удалось откачать воду для тушения из близлежащего озера. В 5:40 спасателям удалось локализовать возгорание, но работы по тушению продолжались до полудня.