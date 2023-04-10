ГАЛЕРЕЯ ⟩ При пожаре в здании бывшей спасательной станции погиб мужчина

В 02:45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в двухэтажном деревянном доме в Эльва виднеется пламя. Когда прибыла местная спасательная бригада, деревянный дом вовсю горел. Согласно информации, которую спасателям предоставили на месте, люди покинули здание. Чтобы удостовериться в этом, спасатели даже зашли в здание, но никого не обнаружили. Однако нашли много легковоспламеняющегося строительного материала. В 10:30 в здании обнаружили тело мужчины.