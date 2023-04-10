Победителем хоккейной лиги Coolbet стал «Курбадс»

В первом периоде голов не было, но на третьей минуте второго периода гости повели в счете благодаря голу Роберта Екимова. На последний перерыв команды ушли с ничейным счетом 1:1.

В третьем периоде «Пантеры» повели 2:1 благодаря точному броску Савелия Новикова, но менее чем за три минуты гости сравняли счет, отличился Юлиан Мисьюс и во второй раз шайбу забил Екимов.

Вратарь «Пантер» Виллем-Хенрик Койтмаа заблокировал 34 броска соперника, а Аргинто Мильбергс, прикрывавший тыл «Курбадс», - 41 бросок.