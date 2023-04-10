Победителем хоккейной лиги Coolbet стал «Курбадс»

Рижский клуб «Курбадс» стал победителем хоккейной лиги Coolbet, обыграв в финальной серии таллиннский клуб «Пантер» со счетом 3:1. Накануне латвийский клуб выиграл четвертую игру в ледовом холле «Хааберсти» со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).
В первом периоде голов не было, но на третьей минуте второго периода гости повели в счете благодаря голу Роберта Екимова. На последний перерыв команды ушли с ничейным счетом 1:1.
В третьем периоде «Пантеры» повели 2:1 благодаря точному броску Савелия Новикова, но менее чем за три минуты гости сравняли счет, отличился Юлиан Мисьюс и во второй раз шайбу забил Екимов.
Вратарь «Пантер» Виллем-Хенрик Койтмаа заблокировал 34 броска соперника, а Аргинто Мильбергс, прикрывавший тыл «Курбадс», - 41 бросок.
«Курбадс» получил победный трофей хоккейной лиги Coolbet, а «Пантеры», завоевавшие серебряную медаль, также получили кубок чемпионата Эстонии. До этого они завоевали титул чемпионов Эстонии в сезоне 2003/2004.
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