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Победителем хоккейной лиги Coolbet стал «Курбадс»

rus.postimees.ee
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"Курбадс" (в белом) против "Пантер".
"Курбадс" (в белом) против "Пантер". Фото: Catherine Kõrtsmik / Eesti jäähokiliit

Рижский клуб «Курбадс» стал победителем хоккейной лиги Coolbet, обыграв в финальной серии таллиннский клуб «Пантер» со счетом 3:1. Накануне латвийский клуб выиграл четвертую игру в ледовом холле «Хааберсти» со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

В первом периоде голов не было, но на третьей минуте второго периода гости повели в счете благодаря голу Роберта Екимова. На последний перерыв команды ушли с ничейным счетом 1:1.

В третьем периоде «Пантеры» повели 2:1 благодаря точному броску Савелия Новикова, но менее чем за три минуты гости сравняли счет, отличился Юлиан Мисьюс и во второй раз шайбу забил Екимов.

Вратарь «Пантер» Виллем-Хенрик Койтмаа заблокировал 34 броска соперника, а Аргинто Мильбергс, прикрывавший тыл «Курбадс», - 41 бросок.

«Курбадс» получил победный трофей хоккейной лиги Coolbet, а «Пантеры», завоевавшие серебряную медаль, также получили кубок чемпионата Эстонии. До этого они завоевали титул чемпионов Эстонии в сезоне 2003/2004.

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