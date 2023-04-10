Котсар и Райесте в составе «Басаконии» стали лидерами испанской лиги

Райесте получил 25 минут игрового времени и за это время набрал пять очков (дубль 1/1, тройка 1/3), кроме того, у эстонца было шесть подборов, одна результативная передача, один перехват и одна потеря мяча.

Котсар находился на площадке 11 минут и за это время набрал четыре очка (дубль 0/1, штрафные 4/4) и сделал четыре подбора. Самым резулдьтативным игроком «Басконии» стал Макс Хайдеггер с 22 очками, Мэтт Костелло добавил 15 очков, а Стивен Энох добавил 14 очков.

У «Манресы» отличились Джеррик Хардинг, набравший 24 очка. Тассб в состав команды не вошел.

«Баскония», одержавшая девятую победу подряд, стала лидером испанской премьер-лиги, поскольку в минувшие выходные проиграли и «Реал», и «Барселона».