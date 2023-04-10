Блог и фото ⟩ Новый созыв Рийгикогу собрался на Тоомпеа

С этой недели новый созыв Рийгикогу приступает к работе. В понедельник в 13:00 Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200» подпишут опубликованное в выходные дни коалиционное соглашение.
В 10:00 для депутатов будет организована ознакомительная экскурсия по Тоомпеа, после чего их ждет прием в кафе Рийгикогу.
Днем будет подписано коалиционное соглашение. В 14:00 состоится первое заседание нового созыва. Его откроет президент Алар Карис. После его выступления депутаты принесут должностную присягу. Текст присяги зачитает старейший депутат Рийгикогу, вслед за ним текст подпишут все остальные депутаты.
На первом заседании также изберут спикера и вице-спикеров Рийгикогу. Прежде всего в порядке тайного голосования изберут спикера, а затем одновременно двух вице-спикеров. После избрания руководства парламента премьер-министр Кая Каллас выступит с заявлением об отставке правительства.
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