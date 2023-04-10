Прямая трансляция ⟩ Лидеры трех партий подписывают коалиционное соглашение и дают пресс-конференцию

В 10:00 для депутатов была организована ознакомительная экскурсия по Тоомпеа, после чего их ждал прием в кафе Рийгикогу.

Днем будет подписано коалиционное соглашение. В 14:00 состоится первое заседание нового созыва. Его откроет президент Алар Карис. После его выступления депутаты принесут должностную присягу. Текст присяги зачитает старейший депутат Рийгикогу, вслед за ним текст подпишут все остальные депутаты.