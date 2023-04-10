Каллас: во время предвыборной кампании партии говорили, что дела с финансами у государства обстоят плохо

«26 октябре на инфочасе Рийгикогу были вопросы о тогдашнем правительстве, поскольку обсуждался государственный бюджет, а оппозиция заявила, что налоги повышаться не будут. Но, конечно, я могла давать подтверждения, касающиеся лишь того правительства. Даже в тот момент я задавалась вопросом, должна ли я добавить, что речь идет именно о том правительстве. Но я не умею так категорично говорить, и я ответила на вопрос и знала, что таким мемом можно будет легко воспользоватьсяь», - заявила она.

«Но что поделать, я знаю, что сильно получу за это. Оставить как есть? Я не вижу других вариантов. У нас есть финансисты, которые тоже сказали, что тот или иной налог повышать нельзя. Я спросила, какая есть альтернатива? Нам приходится тратиться на государственную оборону, эта ситуация не временная, мы не можем взять эти деньги из другого места. Мы не можем их одолжить. Брать в долг стало для нас слишком дорого. Мы поднимем мало, например, налог с оборота на 2%», - пояснила Каллас.

«К сожалению дела обстоят так. Нравится ли мне принимать такие решения? Нет, я тоже хотела бы принимать только популярные решения. Так же, как и в 2019 году, когда тоже появилась дыра в бюджете. Вместо этого было сказано, что мы будем пересматривать госбюджет, к сожалению, тянуть с этим нельзя», - заявила она.