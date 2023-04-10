ЮФЕРЕВА-СКУРАТОВСКИ ⟩ Новое правительство начало работу с обмана и нагнетания страха

Капиталистический оскал либералов

Все помнят, что перед выборами премьер-министр Эстонии Кая Каллас четко сказала, что налоги повышаться не будут. Я уверена, что уже в пылу предвыборной кампании она понимала, что повышение ряда налогов неизбежно, но цель была не говорить правду избирателям, а любой ценой одержать победу. Подоходный налог частного лица и предприятий будет повышен на 2% в 2025, налог с оборота вырастет до 22% с января 2025. Будет введен налог на автомобиль, а также расширены возможности местных самоуправление вводить свои налоги. Налоги для гостиниц буду повышены с 9 до 20 процентов. С 2024 года будет отменен дополнительный не облагаемый налогом доход на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.

Уже сейчас понятно, что новая налоговая политика больнее всего ударит по людям с низкими доходами. А для многодетный семей холодным душем стала новость о том, что щедрые семейные пособия будут пересмотрены и уменьшены. Все это говорит о том, что государству нельзя доверять, так как оно с легкостью изменяет социальные договоренности и отказывается от предвыборных обещаний. Это очень тревожная тенденция, поскольку такое поведение правительства может привести к протестным настроениям и подрыву доверия к властям.

Раскол общества продолжится