ЮФЕРЕВА-СКУРАТОВСКИ ⟩ Новое правительство начало работу с обмана и нагнетания страха

После начала коалиционных переговоров реформистов, соцдемов и партии «Ээсти 200» многие люди искренне обрадовались – на подходе либеральное правительство. Но обнародованное коалиционное соглашения стало для всех холодным душем. Повышение налогов и отказ от ранее принятых решений ударит по благосостоянию людей с низким и средним достатком, а также многодетных семей, пишет член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.
Капиталистический оскал либералов
Все помнят, что перед выборами премьер-министр Эстонии Кая Каллас четко сказала, что налоги повышаться не будут. Я уверена, что уже в пылу предвыборной кампании она понимала, что повышение ряда налогов неизбежно, но цель была не говорить правду избирателям, а любой ценой одержать победу. Подоходный налог частного лица и предприятий будет повышен на 2% в 2025, налог с оборота вырастет до 22% с января 2025. Будет введен налог на автомобиль, а также расширены возможности местных самоуправление вводить свои налоги. Налоги для гостиниц буду повышены с 9 до 20 процентов. С 2024 года будет отменен дополнительный не облагаемый налогом доход на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту.
Уже сейчас понятно, что новая налоговая политика больнее всего ударит по людям с низкими доходами. А для многодетный семей холодным душем стала новость о том, что щедрые семейные пособия будут пересмотрены и уменьшены. Все это говорит о том, что государству нельзя доверять, так как оно с легкостью изменяет социальные договоренности и отказывается от предвыборных обещаний. Это очень тревожная тенденция, поскольку такое поведение правительства может привести к протестным настроениям и подрыву доверия к властям.
Раскол общества продолжится
В рамках коалиционного соглашения предусмотрено лишение права голоса граждан России и Беларуси на местных выборах. Я лично надеялась, что после выборов в Рийгигоку политики сделают правильные выборы и поймут, что лояльность людей не определяется паспортом и гражданством. С людьми надо разговаривать на равных, уважать их точку зрения, а не видеть в инакомыслящем человеке угрозу для государства. К сожалению, эти выводы не были сделаны, и правительство продолжит инициировать законы, которые будет делить людей на «своих» и «чужих. Все это породит только атмосферу страха и не неуверенности среди людей, но никак не будет способствовать сплочению общества. А продолжающаяся война России в Украине будет лишь нагнетать недоверие по отношению к государству среди людей с «неправильными паспортами», проживающими в нашей стране.
Образование: выполнима ли миссия?
Скажу сразу, что новость о том, что портфель министра образования достался Кристине Каллас, меня очень обрадовала. Мне хочется верить, что она сможет взвешенно и профессионально подойти к вопросу перехода детских садов и школ на эстонский язык обучения, не будет стремиться идти по графику любой ценой и позволит рассматривать каждую школу, каждый класс индивидуальною. В коалиционном соглашении я прочитала, что к 2024 году на эстонский язык будут переведены лишь сады первые классы школ, что отличается от планов принятого в спешке закона. В законе было прописано, что переход в 2024 году будет осуществлен и в четвертых классах. Надеюсь, новый министр снизит темпы и будет исходить из реальной ситуации и готовности отдельных школ и классов.
Энергетическая безопасность под угрозой
В первых строках коалиционного соглашения указано, что правительство возьмет жесткий курс на возобновляемую энергетику, а сланцевая энергетика будет доживать свои дни. В соглашении указано, что не планируется открывать новых шахт по добыче сланца, а это означает, что судьба запланированного открытия шахты «Уус-Кивиыли» под вопросом. Мне очень жаль, что что было принято столь недальновидное решение, которое приведет к очередной потере рабочих мест в регионе Ида-Вирумаа и не сможет обеспечить нашей стране энергетическую безопасность. Я считаю, что было бы целесообразно развивать, как «зеленую», так и сланцевую энергетику и учетом требований экологии. Но видимо, населению Эстонии и дальше будут рассказывать про «дешевую и безвредную» зеленую энергетику, забывая при этом упомянуть о сопутствующих расходах на возведение ветряков и солнечных батарей, невозможности регулировать количество вырабатываемой энергии и проблемы с утилизацией отработанных элементов.
Если говорить об Ида-Вирумаа, то в коалиционном соглашение указано, что для региона будет назначен спецпредставитель при правительстве. Его полномочия и сфера ответственности пока не обнародованы Руководитель Ида-Вирумаа уже высказали свои критические замечания в связи с этой идеей, так как хотели бы общаться с правительством напрямую, а не через бюрократические фильтры.
Что такое персональное государство?
Целая глава коалиционного соглашения посвящена созданию некоего персонального государства, которое по идее нового правительства должно стать ближе и понятнее людям. В частности, планируется модернизировать громоздкую и неуклюжую электронную среду e-riik, в которой сейчас сложно ориентироваться даже тем, кто «на ты» с современными технологиями. Учитывая весь объем работы и всю бюрократическую машину государства, у меня есть предположение, что эту светлую идею вряд ли удастся реализовать. В рамках этого персонального государства планируется разработать приложения для электронного голосования по телефону. Думаю, с этим проектом у правительства проблем не будет и им займутся в первую очередь. В целом создание персонального государства с привлечением искусственного интеллекта кажется сюжетом из научной фантастики, которое точно не сделает государственные структуры ближе к реальным людям.
Я убеждена, что роль оппозиции сейчас будет особенно важна и заметна. Именно оппозиционные силы должны предлагать альтернативные решение и не дать коалиции забывать, что они должны работать в интересах народа. Государство не должно относится к своему народу, как барин - «хочу подарю, хочу заберу». Ведь люди делают долгосрочные планы, опираясь в том числе на некие социальные договоренности с государством в плане налогов, пособий и льгот. А если правительство меняет правила игры в одностороннем порядке, то избиратели также должны дать свою оценку эти действиям. Надеюсь, память людей не окажется слишком короткой.