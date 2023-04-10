Военных беженцев выселяют и с корабля: Tallink сдаст судно в аренду канадцам

Если к концу марта украинские военные беженцы должны были покинуть два общежития в Таллинне, то к 1 июля каюты должны освободить и беженцы, проживающие в настоящее время на круизном судне Isabelle. Это означает поиск нового жилья для тысяч беженцев. О расторжении договора было известно заранее.

Перед праздниками Tallink Group подписала контракт с канадской компанией Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP на многолетний фрахт парома Isabelle с возможностью его выкупа. Судно будет зафрахтовано без экипажа Tallink Group.

Срок действия договора фрахтования, заключенного Tallink Group с Департментом социального страхования, истекает в июне. В настоящее время на борту судна как в месте временного размещения, предоставленного государством, проживают около 900 украинских военных беженцев.

Беженцев переселят

Департамент социального страхования придерживается существующего плана и предпринимает соответствующие действия по альтернативному дальнейшему размещению беженцев, остановившихся на борту судна. Министр социальной защиты Сигне Рийсало подтвердила, что ни один беженец не останется без жилья. Вопрос в том, где оно будет находиться и как долго.

Некоторые семьи из общежитий на улицах Копли и Мяэпеалзе также перекочевали на борт парома Isabelle, но и оттуда им придется уехать в течение пары месяцев.

«Беженцев на два месяца заселили в каюты без окон только для того, чтобы потом снова их выпроводить в ситуации, когда они потеряли все приобретенное и купленное ими до этого имущество: от кастрюль и сковородок до кроватей, шкафов, утюгов, сушилок, постельного белья и сотни других предметов первой необходимости, - описывает ситуацию волонтер Инесса Йосинг. - Семьи большие, и хорошо, если хотя бы их одежда поместится на корабле. Позже им придется начинать обустройство сначала».

Согласно предварительным планам, после 1 июля паром останется в Таллинне для прохождения технического обслуживания и ремонта, а в Канаду отправится к концу года, сообщил председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.