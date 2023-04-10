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Пропавший в Йыхви мужчина найден мертвым

Rus.Postimees
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Shutterstock

Сегодня утром родственник сообщил стражам порядка, что пропавший в Йыхви 43-летний Эркки найден. К сожалению, мертвым.

У полиции нет оснований подозревать, что этот человек умер в результате совершенного в отношении него преступления. На теле не было внешних признаков насилия. Для уточнения причины смерти тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что вчера полиция просила содействия в установлении местонахождения 43-летнего Эркки, пропавшего в Йыхви.

Обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что со 2 апреля не могут связаться с ним. Его телефон отключен. Последний раз Эркки контактировал со своим знакомым, когда отправлял ему фотографию с Йыхвиского железнодорожного вокзала. Предположительно, оттуда он направился в Нарву.

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