Пропавший в Йыхви мужчина найден мертвым

У полиции нет оснований подозревать, что этот человек умер в результате совершенного в отношении него преступления. На теле не было внешних признаков насилия. Для уточнения причины смерти тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что вчера полиция просила содействия в установлении местонахождения 43-летнего Эркки, пропавшего в Йыхви.