Внимание, розыск! В Ида-Вирумаа пропал 43-летний мужчина

Обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что со 2 апреля не могут связаться с 43-летним Эркки. Его телефон отключен. Последний раз Эркки контактировал со своим знакомым, когда отправлял ему фотографию с Йыхвиского железнодорожного вокзала. Предположительно, оттуда он направился в Нарву.

Полиция проверяет камеры на железнодорожном вокзале. Сообщается, что Эркки может передвигаться как по Йыхви, так и по Нарве. Были проверены также больницы, в них пропавшего нет.

Эркки среднего возраста, у него темные волосы и карие глаза. На нем была темно-зеленая куртка, черная водолазка и темно-серые брюки. Особые приметы – татуировки на руке и шее.