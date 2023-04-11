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Жительница Эстонии, порезавшая ножом двух незнакомых мальчиков: дети вообще меня раздражают

Тарво Мадсен
, журналист
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Нападение произошло на первом этаже пятиэтажного дома, в котором жила Райли Сепп.
Нападение произошло на первом этаже пятиэтажного дома, в котором жила Райли Сепп. Фото: Elmo Riig

Райли Сепп, два года назад ударившая ножом двух детей в Выхма, в суде заявила, что на самом деле ее целью был другой ребенок, который якобы издевался над ней. Женщина, у которой и в прошлом были проблемы с психическим здоровьем, сказала, что ее также в целом раздражали дети, игравшие вокруг многоквартирного дома.

Ранняя весна 2021 года, первое марта, вечер. Эстонию сотрясает новость о том, что в маленьком городке Выхма с населением немногим более тысячи человек в подъезде многоквартирного дома ударили ножом двух детей - братьев десяти и восьми лет. Преступницей оказалась 37-летняя Райли Сепп. Позже выяснится, что мальчики пришли в пятиэтажный многоквартирный дом, где живет их родственница, девочка примерно того же возраста. Дети должны были вместе пойти на улицу, но девочка ненадолго вернулась домой, чтобы сходить в туалет. Братья спускались по лестнице, когда из квартиры на первом этаже с ножом в руке вышла Сепп и нанесла одному ребенку 17 ударов, а другому - 15.

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