Жительница Эстонии, порезавшая ножом двух незнакомых мальчиков: дети вообще меня раздражают

Ранняя весна 2021 года, первое марта, вечер. Эстонию сотрясает новость о том, что в маленьком городке Выхма с населением немногим более тысячи человек в подъезде многоквартирного дома ударили ножом двух детей - братьев десяти и восьми лет. Преступницей оказалась 37-летняя Райли Сепп. Позже выяснится, что мальчики пришли в пятиэтажный многоквартирный дом, где живет их родственница, девочка примерно того же возраста. Дети должны были вместе пойти на улицу, но девочка ненадолго вернулась домой, чтобы сходить в туалет. Братья спускались по лестнице, когда из квартиры на первом этаже с ножом в руке вышла Сепп и нанесла одному ребенку 17 ударов, а другому - 15.