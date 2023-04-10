По словам мэра Таллинна и вице-председателя Центристской партии Михаила Кылварта, коалиционное соглашение нового правительства будет способствовать росту цен, понизит конкурентоспособность экономики Эстонии, снизит доверие к государству и создаст хаос, перераспределяя сферы деятельности министерств.
Кылварт: новая правительственная коалиция подрывает конкурентоспособность экономики и доверие к государству
«Коалиционный договор ставит под сомнение то, насколько государство заслуживает доверия и дееспособно. Премьер-министр Кая Каллас еще до выборов в Рийгикогу убеждала, что налоги не будут повышаться, но, несмотря на это, они все равно будут повышены, сказал Кылварт. – Если государство только в прошлом году пообещало выплачивать пособие многодетным семьям и приняло соответствующую поправку к закону, нельзя через несколько месяцев это отменять».
По словам Кылварта, наиболее непоследовательно в отношении пособий для многодетных семей действовали социал-демократы, которые вместе с другими политическими партиями внесли законопроект, позже отозвали под ним свои подписи, повторно внесли законопроект и теперь снова передумали.
По словам Кылварта, сквозь коалиционное соглашение просвечивает многолетний подход Партии реформ, при котором делается ставка на то, что сегодняшние непопулярные решения будут забыты через четыре года и что к следующим выборам в Рийгикогу благодаря налоговым поступлениям государственная казна пополнится настолько, чтобы снова порадовать избирателей. «Как вы знаете, повышение минимальной заработной платы в государственном секторе до 60 процентов от средней заработной платы является обязательством, вытекающим из директивы Европейского Союза, – сказал Кылварт. – Отдельный вопрос заключается в том, останутся ли социал-демократы в правительстве, когда придет время выполнять данные ими обещания».
«К сожалению, повышение налогов и сокращение инвестиций в инфраструктуру не будут способствовать экономическому росту Эстонии. В планы не входит строительство магистрали Таллинн-Тарту или Таллинн-Пярну, и это несмотря на обязательства, взятые перед Европейским Союзом, – сказал Кылварт. – Часть коалиционного соглашения, касающаяся сланцевого сектора, остается неясной, потому что сланец – это не только производство электроэнергии. Надежность обеспечения энергией так же важна, как новые технологии, сокращение выбросов CO2 и накопление. Однако пострадают и другие сектора – увеличение налога с оборота с 9 до 22 процентов для отелей после тяжелой пандемии коронавируса вызывает сожаление».
Вместе с этим, по словам Кылварта, перемешивание министерств и создание новых вызывает непонимание и сомнения. «Мотив этих решений, на основании которых принимаются эти решения, остается неясным. Также перед выборами не обсуждалось упразднение двух министерств, то есть Министерства окружающей среды и сельского хозяйства в их нынешнем виде, и лишение Министерства экономики их функций».
По словам Кылварта, упразднение Министерства сельской жизни означает ликвидацию более чем одного государственного учреждения. «Это дает сигнал сельской жизни, которая была важна для нашего народа на протяжении веков. Задача должна бы состоять в том, чтобы обеспечить эффективность существующих министерств, потому что как можно представить министерство, отвечающее за общественный транспорт, в том числе и за авиацию, на базе Министерства сельского хозяйства? Надеюсь, это не закончится хаосом на земле или в воздухе», – сказал Кылварт.
По словам руководящего Союзом городов и самоуправлений Эстонии Кылварта, распределения налоговых поступлений между самоуправлениями недостаточно для обеспечения их выживания, и оно не может основываться на перераспределении пособий между для так называемыми более богатыми и более слабыми самоуправлениями.
«Все повышения налогов и цен будут создавать проблемы и дополнительную нагрузку для всех местных самоуправлений, но, к сожалению, для этого нет дополнительных средств. Налог на рекламу и туризм обеспечит самоуправлению небольшие доходы, тогда как дополнительные налоги придется собирать с тех же налогоплательщиков, которые и так уже ждут повышения государством налога», – раскритиковал Кылварт.