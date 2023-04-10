Кылварт: новая правительственная коалиция подрывает конкурентоспособность экономики и доверие к государству

«Коалиционный договор ставит под сомнение то, насколько государство заслуживает доверия и дееспособно. Премьер-министр Кая Каллас еще до выборов в Рийгикогу убеждала, что налоги не будут повышаться, но, несмотря на это, они все равно будут повышены, сказал Кылварт. – Если государство только в прошлом году пообещало выплачивать пособие многодетным семьям и приняло соответствующую поправку к закону, нельзя через несколько месяцев это отменять».

По словам Кылварта, наиболее непоследовательно в отношении пособий для многодетных семей действовали социал-демократы, которые вместе с другими политическими партиями внесли законопроект, позже отозвали под ним свои подписи, повторно внесли законопроект и теперь снова передумали.

По словам Кылварта, сквозь коалиционное соглашение просвечивает многолетний подход Партии реформ, при котором делается ставка на то, что сегодняшние непопулярные решения будут забыты через четыре года и что к следующим выборам в Рийгикогу благодаря налоговым поступлениям государственная казна пополнится настолько, чтобы снова порадовать избирателей. «Как вы знаете, повышение минимальной заработной платы в государственном секторе до 60 процентов от средней заработной платы является обязательством, вытекающим из директивы Европейского Союза, – сказал Кылварт. – Отдельный вопрос заключается в том, останутся ли социал-демократы в правительстве, когда придет время выполнять данные ими обещания».