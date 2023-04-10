Фото ⟩ Теннисистка, которую годами избивал отец: «Я осталась в живых, но не каждой женщине так повезет»

Докич, которой сейчас 39 лет, завершила карьеру в 2013 году и после этого рассказала, как отец годами избивал ее, стремясь сделать из дочери великую теннисистку. Сейчас она опубликовала фотографии, на которых видно, как серьезно все было на самом деле.

«Отекшие, поцарапанные и кровоточащие голени – из-за того что он меня бил всю ночь за проигранный матч», - написала Докич.

«Эти фотографии были сделаны двумя неделями позже, но ноги по-прежнему были в кровоподтеках. Мне было 17 лет. До сих пор из-за того избиения у меня очень чувствительные и бугристые голени», - продолжила она в шокирующем посте.