Бывшая австралийская теннисистка Елена Докич опубликовала в соцсетях сообщение, в котором показала шрамы, которые остались после того, как ее избил отец.
Фото ⟩ Теннисистка, которую годами избивал отец: «Я осталась в живых, но не каждой женщине так повезет»
Докич, которой сейчас 39 лет, завершила карьеру в 2013 году и после этого рассказала, как отец годами избивал ее, стремясь сделать из дочери великую теннисистку. Сейчас она опубликовала фотографии, на которых видно, как серьезно все было на самом деле.
«Отекшие, поцарапанные и кровоточащие голени – из-за того что он меня бил всю ночь за проигранный матч», - написала Докич.
«Эти фотографии были сделаны двумя неделями позже, но ноги по-прежнему были в кровоподтеках. Мне было 17 лет. До сих пор из-за того избиения у меня очень чувствительные и бугристые голени», - продолжила она в шокирующем посте.
«Каждая рана превратилась в шрам и все они мои. Я осталась в живых, но не каждой девушке или женщине так повезет», - продолжила она.