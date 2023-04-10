АНАЛИЗ ⟩ Что есть в правительственном договоре на «русскую тему»?

Даже сейчас, когда в центре критического внимания эстонской общественности оказались суровые налоговые реформы новой коалиции, наверянка люди с родным русским языком выискивают в правительственном договоре пункты, в отношении которых они могут чувствовать себя «целевой аудиторией». Таких инициатив несколько и они могут оказать значительное влияние на ситуацию, хотя и не являются чем-то новым.
Некоторые стороны школьной реформы описаны в договоре очень размыто
Нет сомнений, что нынче самые чувствительные для русскоязычных эстоноземельцев планы собраны в том разделе коалиционного договора, который касается образования и школьной организации. Закон о полном переводе школьного образования на эстонский язык был принят предыдущим составом Рийгикогу при прежнем правительстве, от новой коалиции в ее программном документе ожидались максимально четкие сигналы о том, как этот переход будет претворяться в жизнь.
Пожалуй, в отношении четкости содержащихся в соответствующем разделе документе сигналов и возникают самые большие сомнения, поскольку некоторые формулировки выглядят слишком размытыми или даже абстрактными. В частности, обращает на себя внимание следующее - видимо, принципиальное - для участников коалиции уточнение: «При создании единой эстонской школы мы исходим из региональной специфики и рекомендаций исследователей, а при необходимости составляем индивидуальный план перехода на так называемую единую школу».
Само использование термина «единая школа» довольно прозрачно указывает на то, что лидерские функции в проведении реформы школьного образования возлагаются на партию «Ээсти 200», имеющую к этому термину большую привязанность. Факт назначения министром образования и науки Кристины Каллас только подтверждает такой расклад.
Совершенно понятна оговорка, касающаяся необходимости учета региональной специфики при осуществлении перехода; очевидно, что, например, в Тартуском и в Ида-Вируском уезде не может совсем уж одинаково результативно сработать унифицированный подход, поскольку в Тарту люди живут в эстонской языковой среде, а во многих районах Ида-Вирумаа такой среды практически не существует. Однако возможность составления «при необходимости» индивидуального плана перехода для школы задает этому процессу уж слишком отвлеченные перспективы.
Остаются непонятными критерии, при которых эта «необходимость» может быть сочтена разросшейся до таких масштабов, чтобы ситуация потребовала, что называется, «ручного управления». Не исключен и такой вариант, при котором администрации многих школ и даже руководители самоуправлений будут активно добавиться получения своего рода «особого статуса», просто для того, чтобы облегчить себе жизнь и сложить с себя хотя бы часть хлопотной и сложной ответственности.
В теории это значает, что «исключения» вполне могут не остаться таковыми, а начать доминировать, вплоть до того, что даже каждая школа может заявить о своих амбициях на получение «индивидуального плана». Никто не сомневается в очень высокой квалификации Кристина Каллас как эксперта в сфере образования, но если потребность в «эксклюзивном решении» проявят многие десятки школ, на такую «точечную работу» у министра станет уходить едва ли не все его рабочее время.
Приятным же месседжем от новой коалиции русскоязычным жителям Эстонии вполне может показаться обещание позаботиться, чтобы у детей с другими родными языками была возможность изучать свою культуру и родной язык в школах и детских садах.
Зеленый поворот не будет совершаться на бешеной скорости
В разделе коалиционного соглашения под названием «Энергетика и инфраструктура» ни слова не говорится о разных родных языках, но нетрудно догадаться, что в него испытало потребность заглянуть немалое количество жителей самого «русского» региона Эстонии, Ида-Вируского уезда, уже не первый год обеспокоенных тем, что резкий разворот в энергетической политике страны - от сланцевой энергетики к зеленым технологиям - может вызвать настоящую социальную катастрофу на северо-востоке.
В этом смысле планы новой коалиции как не растворяют такие опасения, так и не дают оснований для их усиления. Естественно, что новая коалиция подтверждает, что относится к возобновляемым источникам энергии как к высшим общественным интересам, обещает ускорить планирование, строительство и доступ к сети возобновляемых мощностей, но при этом в документе нет речи об «отмене» сланцедобывающего сегмента в энергетическом хозяйстве страны.
Коалиция обещает отделить добычу горючего сланца от Eesti Energia и создать отдельное предприятие, которое обеспечит равный доступ к ресурсу горючего сланца для всех участников рынка по затратной цене. Также содержится обещание не открывать новые сланцевые шахты, а продолжить эксплуатировать существующие. Такие контуры будущего могут подогревать у населения северо-востока «долгосрочную» обеспокоенность, но в краткосрочной они, пожалуй, спообны производить успокаивающий эффект.
Реновация больницы в Нарве важнее назначения спецпредставителя правительства
Есть в коалиционном договоре и отдельный раздел, посвященный Ида-Вирускому уезду, но все его самые значительные пункты никого сильно не впечатлили, просто по той причине, что были преданы огласке заблаговременно. В коалиционном соглашении закрепляется план правительства отправить своего представителя на северо-восток; вероятно, об эффективности этой меры можно будет рассуждать только уже после вступления кого-то в эту должность и первых месяцев работы в ней.
Разумеется, позитивно для жителей Ида-Вирумаа звучат обещания новой коалиции улучшить среду обитания в уезде, привлекая архитекторов и экспертов по городскому пространству, а также модернизировать Нарвскую больницу при поддержке фондов ЕС.
Поддержку местной прессы на русском языке кто-то назовет разведением пропаганды
Очень много пунктов напрямую касаются русскоязычного населения в разделе договора «Сближение». На видном месте в нем находится обещание о повышении доступности качественных публикаций СМИ в русскоязычном информационном пространстве.
Нельзя сказать, что это то решение, на которое среди русскоговорящих людей существовал острый запрос, но можно с легкостью предсказать, что этот посыл будет благожелательно воспринят лояльными государству гражданами с родным русским языком, и, напротив, будет встречен в штыки «пророссийски» настроенными людьми, которые обязательно будут называть эти планы пропагандистскими.
Безусловным позитивным сигналом русскоязычному населению можно назваться находящееся тоже в разделе «Сближение» подтверждение гарантий обеспечить бесплатное изучение эстонского языка на желаемом языковом уровне для всех заинтересованных.
В заступниках у граждан России и Беларуси дефицита не будет
Тоже едва ли можно найти хоть какие-то негативные интерпретации для содержащегося в рубрике «Юридические вопросы» обещания внести изменения в Закон о гражданстве, направленные на то, чтобы несовершеннолетние дети, родившиеся в Эстонии, чьи - отвечающие определенным условиям - родители или опекуны не являются гражданами Эстонии, могли приобретать гражданство Эстонии и путем натурализации в дополнение к гражданству, полученному после рождения, и при этом в течение трех лет после достижения должны были бы решить, сохранят ли они гражданство Эстонии или другой страны.
Эта мера позволяет человеку делать важный выбор самостоятельно, при достижении сознательного возраста, и не торопиться с этим выбором, что, вне всякого сомнения, можно расценивать как пример дружественного отношения государства к человеку.
В то же время раздел «Юридические вопросы» содержит и такой пункт, из-за которого немалое количество местных русскоязычных жителей наверняка запустит немало критических стрел в адрес новой коалиции. Он представляет из себя обещание разработать правовую базу для приостановления права граждан России и Беларуси голосовать на выборах в органы местного самоуправления без внесения изменений в Конституцию.
Несмотря на то, что эта мера никак не затрагивает права граждан Эстонии или даже лиц без гражданства, нет никаких сомнений, что в Эстонии найдутся и эстонские граждане, которые увидят в этой мере нечто вроде признаков общей стигматизации людей с «русским культурным кодом». Тем не менее, эти намерения новой коалиции едва ли состоятельны породить в эстонском обществе сколь-нибудь значимое напряжение.
«Русских сенсаций» в коалиционном договоре нет
Подводя итог обзору прямо или косвенно затрагивающих русскоязычное население намерений новой коалиции, можно констатировать, что они содержали в себе куда меньше неожиданностей, чем тот же «налоговый блок».
О самых значительных изменениях, вроде реформы школьного образования, стало известно уже несколько месяцев назад; другие меры, которые могли бы показаться революционными еще в конце прошлого десятилетия, сейчас смотрятся уже достаточно рутинно в связи с тем, что война в Украине очень сильно изменила восприятие людьми реальности. Иными словами, никаких сюрпризов для русскоязычых людей новая правящая коалиция в своем программном документе не предложила.