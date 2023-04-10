АНАЛИЗ ⟩ Что есть в правительственном договоре на «русскую тему»?

Остаются непонятными критерии, при которых эта «необходимость» может быть сочтена разросшейся до таких масштабов, чтобы ситуация потребовала, что называется, «ручного управления». Не исключен и такой вариант, при котором администрации многих школ и даже руководители самоуправлений будут активно добавиться получения своего рода «особого статуса», просто для того, чтобы облегчить себе жизнь и сложить с себя хотя бы часть хлопотной и сложной ответственности.

Кристина Каллас в новом правительстве будет руководить эстонской системой образования. Фото: Erik Prozes

В теории это значает, что «исключения» вполне могут не остаться таковыми, а начать доминировать, вплоть до того, что даже каждая школа может заявить о своих амбициях на получение «индивидуального плана». Никто не сомневается в очень высокой квалификации Кристина Каллас как эксперта в сфере образования, но если потребность в «эксклюзивном решении» проявят многие десятки школ, на такую «точечную работу» у министра станет уходить едва ли не все его рабочее время.

Приятным же месседжем от новой коалиции русскоязычным жителям Эстонии вполне может показаться обещание позаботиться, чтобы у детей с другими родными языками была возможность изучать свою культуру и родной язык в школах и детских садах.

Зеленый поворот не будет совершаться на бешеной скорости