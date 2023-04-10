НОВЫЙ ЗАПРЕТ ⟩ Источник тепла для десятков тысяч жителей Эстонии попал в опалу

«Многие газы, которые используются в различной технике, несут очень большой вред окружающей среде», - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас. По его словам, такие газы есть и в холодильниках, и в воздушных тепловых насосах. «В том, что необходимо ограничить выбросы таких газов, у нас уже есть консенсус, но мы знаем, что этими тепловыми насосами пользуются очень многие жители Эстонии», - сказал Каллас.

Он подчеркнул, что среди пользователей тепловыми насосами много и тех, чей доход не позволяет перейти на какое-нибудь экологичное, но более дорогое решение. Из-за этого Эстония добивается того, чтобы отложить этот переход на более поздний срок.

«Наше желание заключается в том, чтобы если этот запрет и состоится в конце 2029 года или в начале 2030, то он был бы как можно более плавным и те насосы, которые были куплены до запрета, могли бы использоваться до конца своего срока эксплуатации», - сказал Каллас.