НОВЫЙ ЗАПРЕТ ⟩ Источник тепла для десятков тысяч жителей Эстонии попал в опалу

Европейский союз занял позицию, согласно которой к концу десятилетия широко используемые воздушные тепловые насосы должны быть запрещены, поскольку они выделяют вредоносные фторированные парниковые газы (Ф-газы), сообщает передача Reporter.
«Многие газы, которые используются в различной технике, несут очень большой вред окружающей среде», - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас. По его словам, такие газы есть и в холодильниках, и в воздушных тепловых насосах. «В том, что необходимо ограничить выбросы таких газов, у нас уже есть консенсус, но мы знаем, что этими тепловыми насосами пользуются очень многие жители Эстонии», - сказал Каллас.
Он подчеркнул, что среди пользователей тепловыми насосами много и тех, чей доход не позволяет перейти на какое-нибудь экологичное, но более дорогое решение. Из-за этого Эстония добивается того, чтобы отложить этот переход на более поздний срок.
«Наше желание заключается в том, чтобы если этот запрет и состоится в конце 2029 года или в начале 2030, то он был бы как можно более плавным и те насосы, которые были куплены до запрета, могли бы использоваться до конца своего срока эксплуатации», - сказал Каллас.
Он подчеркнул, что такие запреты вводятся во благо окружающей среды. «Если ученые уже десятки раз доказали, что очень большая часть СО2 и других ядовитых элементов попадает в атмосферу из-за жизнедеятельности человека, то с этим надо что-то делать», - сказал министр, но добавил, что запреты необходимо вводить разумно.