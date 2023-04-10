Смотрите и завидуйте. Девушка Криштиану Роналду вспомнила волшебное лето, которое обошлось паре «всего лишь» в 6,5 млн евро

Она опубликовала в социальной сети множество фотографий, на которых видно, как она с Роналду наслаждается волшебными моментами на борту яхты. Это было летом 2020 года, когда мир находился в шоке от пандемии коронавируса. Для того, чтобы спастись от пандемии, пара решила приобрести новехонькую яхту.

«Именно в этот летний день мы пошли и купили яхту. Ну и еще немного фоток с того волшебного лета», - подписала Родригес фотографии.

25-метровая яхта называется Azimut Grande, она обошлась паре в 6,5 млн евро. Судно весит 93 тонны, оснащено двумя моторами мощностью 1900 лошадиных сил каждый. Яхта может развивать скорость до 28 узлов (50 км/ч).

На яхте имеется пять спален, шесть ванных, современная кухня, несколько зон отдыха, бар, бассейн и тренажерный зал. В 2020 году Роналду провел на этой яхте несколько недель в окружении семьи – сначала на Мадейре, а затем у побережья Майорки.