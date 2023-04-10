Фото ⟩ Не прикасайтесь к ней! На пляже Пирита была сделана удивительная находка

«Районная управа Пирита активно занимается этим вопросом. Сейчас мы с интересом ждем оценки Департамента охраны памятников старины, чтобы получить более подробную информацию об исторической и культурной ценности находки, и только после этого можно будет принять решение о ее дальнейшей судьбе и методе раскопок, – сказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт. – Районная управа Пирита благодарит местного жителя Индрека, который в социальных сетях обратил внимание на этот предмет».