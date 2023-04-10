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Фото ⟩ Не прикасайтесь к ней! На пляже Пирита была сделана удивительная находка

Rus.Postimees
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Находка на пляже Пирита.
Находка на пляже Пирита. Фото: Pirita linnaosavalitsus

На минувших выходных на пляже Пирита была сделана впечатляющая находка – там был обнаружен металлический каркас старой лодки. В настоящий момент видна лишь носовая часть судна.

«Районная управа Пирита активно занимается этим вопросом. Сейчас мы с интересом ждем оценки Департамента охраны памятников старины, чтобы получить более подробную информацию об исторической и культурной ценности находки, и только после этого можно будет принять решение о ее дальнейшей судьбе и методе раскопок, – сказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт. – Районная управа Пирита благодарит местного жителя Индрека, который в социальных сетях обратил внимание на этот предмет».

Находка на пляже Пирита.
Находка на пляже Пирита. Фото: Pirita linnaosavalitsus

Власти Пирита просят посетителей пляжа не прикасаться металлическому каркасу старой лодки, пока относительно него не будет принято официального решения. Находка будет помечена ограничительной лентой до тех пор, пока Департамент охраны памятников старины не озвучит свое мнение.

Находка на пляже Пирита.
Находка на пляже Пирита. Фото: Pirita linnaosavalitsus
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