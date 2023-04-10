Серебро на этапе Кубка мира – наши керлингисты готовы к важнейшим соревнованиям

Лилль и Калдвеэ прошли из своей подгруппы сразу в полуфинал, где уверенно обыграли чешскую пару Зелингрова-Чабиковский со счетом 11-4. В финале эстонцы потерпели поражение от венгров Татар-Йоо. В решающем туре соперники сумели совешить успешный последний бросок, который принес венграм два очка и встреча завершилась счетом 8:7.

И венгерские и чешские керлингисты являются будущими соперниками эстонской пары на предстоящем чемпионате мира, который состоится в преле в Южной Корее.

«В общем, мы показали хороший уровень игры, но в финале не сумели адаптироваться ко льду и в итоге проиграли команде, которая на самом деле должна была победить. Также приятно, что мы вторые выходные подряд сумели играть в финалах Кубка мира», - прокомментировал Лилль и добавил, что этап кубка мира в Роге был последним соревнованием перед чемпионатом мира.

В мировом рейтинге Калдвеэ-Лилль по-прежнему занимают вторую строчку. Наших спортсменов опережает лишь шейцарская пара Дженни Перре-Мартин Риос.

В рижском этапе Кубка мира участвовала также еще две эстонские пары: Вахи-Падама заняли 10 место, Гудовски-Гудовски заняли 16 место.