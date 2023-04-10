Романа Костомарова готовят к протезированию

Фигурист Роман Костомаров начал делать восстановительные упражнения перед протезированием. Об этом сообщает «РБК Спорт».
По словам источника, Костомаров продолжает постепенное восстановление:
«Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения».
Накануне источники «РБК Спорт» рассказали, что Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца. Один из них отметил, что состояние фигуриста улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он должен покинуть отделение реанимации.
Олимпийский чемпион 2006 года с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за пневмонии. У 46-летнего фигуриста при поступлении было диагностировано тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.
СМИ сообщали, что за это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также, по данным «РИА Новости», два инсульта. Семья фигуриста это не комментировала.