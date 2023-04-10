Романа Костомарова готовят к протезированию

По словам источника, Костомаров продолжает постепенное восстановление:

«Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения».

Накануне источники «РБК Спорт» рассказали, что Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца. Один из них отметил, что состояние фигуриста улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он должен покинуть отделение реанимации.

Олимпийский чемпион 2006 года с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за пневмонии. У 46-летнего фигуриста при поступлении было диагностировано тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.