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Романа Костомарова готовят к протезированию

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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

Фигурист Роман Костомаров начал делать восстановительные упражнения перед протезированием. Об этом сообщает «РБК Спорт»

По словам источника, Костомаров продолжает постепенное восстановление:

«Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения».

Накануне источники «РБК Спорт» рассказали, что Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца. Один из них отметил, что состояние фигуриста улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы он должен покинуть отделение реанимации.

Олимпийский чемпион 2006 года с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за пневмонии. У 46-летнего фигуриста при поступлении было диагностировано тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.

СМИ сообщали, что за это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также, по данным «РИА Новости», два инсульта. Семья фигуриста это не комментировала.

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