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Сгорели дом, гараж и баня: при тушении пожара пострадал спасатель

rus.postimees.ee
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Пожар в поселке Мехикоорма.
Пожар в поселке Мехикоорма. Фото: Lõuna päästekeskus

В прошлую пятницу в 22:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Тийги в поселке Мехикоорма волости Ряпина загорелся дом с баней и гаражом.

На момент прибытия спасателей горели баня и гараж, огонь перекинулся и на чердак жилого дома. Пожар был потушен в 1:55.

Крыша дома сильно пострадала от пожара и была разрушена, внутренние помещения здания сильно пострадали от воды и дыма.

Во время тушения один из спасателей повредил ногу, и медики скорой помощи Ряпина оказали ему первую помощь.

Лыунаский спасательный центр сообщил, что причина возникновения пожара еще выясняется. 

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