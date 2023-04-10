Сгорели дом, гараж и баня: при тушении пожара пострадал спасатель

На момент прибытия спасателей горели баня и гараж, огонь перекинулся и на чердак жилого дома. Пожар был потушен в 1:55.

Крыша дома сильно пострадала от пожара и была разрушена, внутренние помещения здания сильно пострадали от воды и дыма.

Во время тушения один из спасателей повредил ногу, и медики скорой помощи Ряпина оказали ему первую помощь.