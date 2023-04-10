Каю Каллас раскритиковал бывший генсек Партии реформ

Кая Каллас заявила рано утром в передаче Vikerraadio, что во время избирательной кампании нельзя было вести дебаты по вопросу налогов, посольку Конституция не позволяет выставлять повышение налогов на референдум.

«Конституция не позволяет, например, выносить налоговые вопросы на референдум. Почему? Потому что ты никогда не получишь от народа слова «да» на то, что нужно повысить налоги. Но иносказательно ведь все партии пытались выразить это», - сказала Каллас.

Кукк раскритиковал в Твиттере подобную аргументацию. «Аргумент, что налоговые дебаты нельзя проводить, потому что Конституция не позволяет выносить налоговые вопросы на референдум, слаб. Здесь должны посмотреть на себя в зекрало не только политики, но и требовательный избиратель и пресса, которые не спрашивали, откуда возьмутся источники покрытия», - заметил Кукк.

Он подчеркнул, что, возможно, было бы честнее перед выборами назвать источником финансирования расходов налог на государственную оборону.

Преподаватель государственного права юридического отделения Тартуского университета Крыыт Тупай написала в соцсетях, что хотя она может согласиться с тем, что налоги надо повысить и что деньги не берутся из ниоткуда, она не может согласиться, когда премьер-министр говорит, что в Конституции написано, что во время избирательной кампании людям нельзя говорить правду.

Она подчеркнула, что Конституция ясно разделяет институт референдума и выборы в Рийгикогу. «Смысл статьи 106 Конституции не направлен на предотвращение ситуации, в каковой избиратели потребовали бы повышения налогов или открытого обсуждения существенных политических тем. Статья 106 запрещает выносить на референдум (конкретные) законопроекты по определенным темам».

По словам Тупай, можно согласиться с тем, что основной причиной этой нормы является необходимость избежать пагубного влияния популизма и сиюминутных настроений, а также временных затруднений народа.