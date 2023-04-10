Открытое письмо 15 организаций: Кая Каллас, пожалуйста, услышьте нас!

Нынешняя редакция закона признает наличие затрат, но не обязывает кого-либо покрывать их часть.

Финансирование специальных услуг по уходу, включая покрытие расходов на помещения, должно быть одинаковым для всех поставщиков услуг, независимо от формы собственности, что позволит обеспечить равное обращение с подопечными. В настоящее время местные органы власти платят своим субподрядчикам в пять раз больше, и финансирование сокращается, когда подопечный меняет поставщика услуг.

Подростки с более тяжелыми формами инвалидности и большей потребностью в поддержке должны иметь беспрепятственный доступ к специальным услугам по уходу после окончания школьного обучения. Однако молодые люди с инвалидностью, которые закончили обучение в 16 лет и получают пенсию по нетрудоспособности, должны ждать еще два года, чтобы получить доступ к услугам специального ухода, поскольку они доступны с 18 лет. Это самое тяжелое время в жизни инвалидов и их семей.

Уровень заработной платы специалистов по уходу должен достигать 95% от зарплат медсестер, но эта цель, несмотря на годы обсуждения, так и не была достигнута.

Также все семьи инвалидов должны иметь возможность принять участие в создании службы специального ухода за членом своей семьи, что сегодня законодательно невозможно.