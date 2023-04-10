Налог с оборота для отелей вырастет: крупные мероприятия уйдут из Эстонии в Латвию и Литву

Ставка налога с оборота, применяемая для гостиничных заведений в разных странах Европы. Фото: EHRL

Кяпп хочет, чтобы правительство провело исследование воздействия, которое показало бы, насколько повышение налог с оборота повлияет на спрос и налоговые поступления, и к закрытию какого количества предприятий это приведет, сколько людей потеряют свои рабочие места.

«Мы до сих пор не смогли отразить в ценах сегодняшнюю инфляцию, и если нам придется поднять цены на тринадцать процентов, в дополнение к росту затрат на рабочую силу и повышению цен на другие ресурсы, нам будет необходимо добиться увеличения оборота по крайней мере на восемнадцать процентов по всему сектору, но это нереально, – сказал Кяпп, который также управляет отелем Radisson Collection Hotel Tallinn. – Это будет означать, что все увеличения налога с оборота будет покрываться за счет доходности, но такой прибыли в секторе нет».

Мэр Хаапсалу Урмас Суклес раскритиковал план повышения налог с оборота на своей странице в Facebook, так как это сильно ударит по отелям и гостиницам.

«Повышение полного налога с оборота для гостиничных заведений – это очень тяжелое испытание для отрасли, которая и без того находится в трудных условиях, но кто-то все-таки испытывает такую слепую ненависть к эстонским гостиничным заведениям, что такое решение оказалось принято», – написал Суклес.

Он добавил, что государство, безусловно, заработает несколько миллионов на налоге с оборота, но косвенные последствия решения, принятого без проведения обсуждений и анализов, будут разрушительными.