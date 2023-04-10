Подоходный налог для отелей вырастет: крупные мероприятия уйдут из Эстонии в Латвию и Литву

Если новое правительство повысит налог с оборота для заведений туристского размещения в 2,4 раза, Эстония лишится крупных мероприятий, которые в будущем пройдут либо в Латвии, либо в Литве, прогнозирует председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Айн Кяпп.
План новой коалиции по повышению налога с оборота для заведений гостиничного бизнеса с нынешних 9 процентов до 22 процентов стал для Кяппа в субботу громом среди ясного неба, поскольку перед выборами все политические партии заверяли их, что повышения налога не будет.
«Мы обошли все политические партии и стремились выяснить, как мы можем увеличить доходы государства, и как сохранить налоговое исключение, и тогда все подтвердили, что никаких изменений не будет», – сказал Кяпп.
По его словам, теперь это означает, что крупные мероприятия будут проводиться в Латвии или Литве, а не в Эстонии, где налога с оборота составляет девять и двенадцать процентов соответственно. В то же время каждый евро, заработанный в сфере туризма, приносит 50 центов оборота и другим секторам, что означает убыток и для других секторов.
«Один евро при большом объеме – это очень большие деньги, и мы надеемся, что правительство не станет применять это решение, – сказал Кяпп. – Латвия и Литва когда-то поэкспериментировали с повышением налога с оборота, а менее чем через год налог с оборота снова понизили, потому что это имело очень плохой эффект».
В соседних с Эстонией странах налог с оборота для гостиничных заведений составляет от семи до двенадцати процентов, а в Эстонии, согласно планам правительства, он может составить 22 процента. Это сделает процент налога с оборота для гостиничных заведений в Эстонии вторым по величине налогом для гостиничных заведений в Европе после Дании. Рост с нынешних девяти процентов до 22 процентов составит 2,4 раза.
Кяпп хочет, чтобы правительство провело исследование воздействия, которое показало бы, насколько повышение налог с оборота повлияет на спрос и налоговые поступления, и к закрытию какого количества предприятий это приведет, сколько людей потеряют свои рабочие места.
«Мы до сих пор не смогли отразить в ценах сегодняшнюю инфляцию, и если нам придется поднять цены на тринадцать процентов, в дополнение к росту затрат на рабочую силу и повышению цен на другие ресурсы, нам будет необходимо добиться увеличения оборота по крайней мере на восемнадцать процентов по всему сектору, но это нереально, – сказал Кяпп, который также управляет отелем Radisson Collection Hotel Tallinn. – Это будет означать, что все увеличения налога с оборота будет покрываться за счет доходности, но такой прибыли в секторе нет».
Мэр Хаапсалу Урмас Суклес раскритиковал план повышения налог с оборота на своей странице в Facebook, так как это сильно ударит по отелям и гостиницам.
«Повышение полного налога с оборота для гостиничных заведений – это очень тяжелое испытание для отрасли, которая и без того находится в трудных условиях, но кто-то все-таки испытывает такую слепую ненависть к эстонским гостиничным заведениям, что такое решение оказалось принято», – написал Суклес.
Он добавил, что государство, безусловно, заработает несколько миллионов на налоге с оборота, но косвенные последствия решения, принятого без проведения обсуждений и анализов, будут разрушительными.
По словам предпринимателя Юри Кяо, исключение, которое делается при сборе налога с оборота для гостиничных заведений – очень распространенная мера. «Партия реформ очень боится исключений и хочет, чтобы все было единообразно и понятно. У него есть свои причуды, но, видимо, время шло, и эти отличия оправданы. Я думаю, что достойно сожаления, что проводятся подобные изменения, и это, безусловно, нанесет ущерб туристическому сектору. Сектор туризма не оправился даже после периода коронавируса. Действующим в нем предприятиям по-прежнему нужно накопить немного жира», – сказал Кяо изданию Äripäev.