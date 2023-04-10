Тенденция снижения инфляции продолжается

По данным Департамента статистики, в марте цены выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и замедлились с 17,6% в феврале до 15,3% в марте по сравнению с предыдущим годом. В еврозоне, по предварительным оценкам, рост цен замедлился до 6,9%.
По словам Кристьяна Пунгаса, аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов, снижение цен на энергоносители и укрепление сравнительной базы привели к замедлению инфляции. «Поскольку период очень быстрого роста цен пришелся на весенне-летние месяцы прошлого года, укрепление сравнительной базы начинает играть все большую роль в замедлении инфляции. Весной прошлого года начало войны в Украине привело к быстрому росту цен на нефть, в результате чего цены на моторное топливо в марте были почти на одну десятую дешевле, чем годом ранее», - отметил Пунгас.
«Цена на газ сейчас также ниже потолка, установленного в рамках мер по смягчению цен на энергоносители. В отличие от этого, универсальная услуга сохраняет фиксированную цену на электроэнергию и не позволяет индексу цен на электроэнергию снижаться в степени, сопоставимой с биржевыми пакетами. Кроме того, следует отметить, что в апреле вступили в силу меры по смягчению цен на энергоносители, что подразумевает повышение цен на тепловое и электрическое сырье», - сказал аналитик.
«В марте можно было увидеть предложения со скидками на некоторые продукты питания, но из-за стремительного роста цен на рыбу и овощи цены на продукты выросли на один процент за месяц. Однако это самый медленный рост цен за последние месяцы, и он может свидетельствовать о том, что большой цикл роста цен на продукты питания подходит к концу. В нашем весеннем прогнозе инфляции мы предполагаем незначительное снижение цен на продукты питания во второй половине года по сравнению с предыдущим месяцем», - заявил Пулгас.
«В сфере услуг наблюдается небольшое замедление роста цен, при этом за год услуги подорожали на 12%. Давление на затраты и высокий постпандемический спрос на услуги, связанные с отдыхом и путешествиями, поддерживают высокие темпы роста цен на услуги. При этом необходимо учитывать, что экономическая конъюнктура слаба, а сбережения домохозяйств во время пандемии иссякают, что затрудняет предприятиям повышение цен в будущем. Согласно весеннему экономическому прогнозу Министерства финансов, потребительские цены в этом году вырастут на 9,2%», - добавил аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов.