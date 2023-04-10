Тенденция снижения инфляции продолжается

По словам Кристьяна Пунгаса, аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов, снижение цен на энергоносители и укрепление сравнительной базы привели к замедлению инфляции. «Поскольку период очень быстрого роста цен пришелся на весенне-летние месяцы прошлого года, укрепление сравнительной базы начинает играть все большую роль в замедлении инфляции. Весной прошлого года начало войны в Украине привело к быстрому росту цен на нефть, в результате чего цены на моторное топливо в марте были почти на одну десятую дешевле, чем годом ранее», - отметил Пунгас.

«Цена на газ сейчас также ниже потолка, установленного в рамках мер по смягчению цен на энергоносители. В отличие от этого, универсальная услуга сохраняет фиксированную цену на электроэнергию и не позволяет индексу цен на электроэнергию снижаться в степени, сопоставимой с биржевыми пакетами. Кроме того, следует отметить, что в апреле вступили в силу меры по смягчению цен на энергоносители, что подразумевает повышение цен на тепловое и электрическое сырье», - сказал аналитик.

«В марте можно было увидеть предложения со скидками на некоторые продукты питания, но из-за стремительного роста цен на рыбу и овощи цены на продукты выросли на один процент за месяц. Однако это самый медленный рост цен за последние месяцы, и он может свидетельствовать о том, что большой цикл роста цен на продукты питания подходит к концу. В нашем весеннем прогнозе инфляции мы предполагаем незначительное снижение цен на продукты питания во второй половине года по сравнению с предыдущим месяцем», - заявил Пулгас.