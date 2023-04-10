Погода становится теплее: на что обратить внимание при смене шин?

Начало весны и потепление - это знак для автовладельцев, что сезон смены шин снова начался. Несмотря на то, что с 1 марта шипованную резину разрешили менять на летнюю, погода лишь недавно сменилась на весеннюю. Специалисты объясняют, когда стоит записаться на шиномонтаж и как вовремя подготовиться.
«Погода становится все более весенней, а это значит, что пора начинать подготовку к летней смене шин. Однако, прежде чем записываться на шиномонтаж, стоит проверить долговечность имеющихся шин и, при необходимости, приобрести новые», - пояснил Вильяр Силламаа, руководитель службы послепродажного обслуживания Elke Toyota.
Шины должны быть заменены до 30 апреля
По словам начальника отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта Юрго Вахтра с 1 марта разрешается менять шипованные шины на летние. «Однако в случае зимних дорожных и погодных условий шипованную резину можно использовать до 30 апреля», - сказал Вахтра.
По словам Силламаа, начиная планировать замену шин, вы должны сначала осмотреть шины и оценить их внешний вид. «Осмотрите шину на наличие видимых трещин или повреждений, а также убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 1,6 мм, что соответствует установленному законом минимуму. При оценке глубины протектора шины следует учитывать наименьший результат измерения», -сказал Силламаа. Однако и Elke, и представитель Транспортного департамента рекомендуют, чтобы глубина протектора шины составляла не менее 3 мм, что обеспечивает безопасное вождение даже в сырую погоду
По словам руководителя отдела послепродажного обслуживания Toyota Elke, долговечность шин зависит в первую очередь от условий эксплуатации - каков стиль вождения водителя и состояние автомобиля. В среднем один комплект шин можно использовать до 3 сезонов. Приобретая новые шины, следует помнить о размерах, годе выпуска и маркировке шин, предоставленной производителем. „Рекомендуется следить за этикетками на шинах, которые указывают на топливную экономичность и сцепление шины с мокрой дорогой. Отметка заправки показывает, насколько экономична шина, а отметка в виде облака показывает сцепление шины с мокрой дорогой. Чем ближе показатель к букве А, тем лучше характеристики шины, сказал Силламаа.
Цены на шины выросли по сравнению с прошлым годом
Цена на шины зависит от различных факторов, таких как сырье, логистика и спрос. По сравнению с прошлым годом выросли цены как на летние, так и на зимние шины. «Например, цена шин Bridgestone в самом распространенном размере выросла на целых 15% по сравнению с прошлым годом», - сказал Силламаа. Повышение цен было вызвано ростом цен на сырье, энергию и материалы.
По словам Валдеко Кюбарсепа, руководителя эстонского бизнес-подразделения Inbank, существует несколько способов финансирования покупки шин. «Шины есть в каждом ценовом диапазоне, но часто необходимость в покупке новых шин может возникнуть внезапно, когда погода внезапно меняется на весеннюю. В свете роста цен на шины это "купи сейчас, заплати потом" платежные решения - хороший способ профинансировать покупку шин без дополнительных затрат, потому что они помогают вам лучше управлять ежемесячными денежными потоками и планировать свои расходы, например, при оплате тремя частями», - сказал Кюбарсепп.
Он отметил, что, судя по статистике Inbank, количество сделок «купи сейчас, заплати потом» имеет сильную тенденцию к росту - за год почти удвоилось. «Возможность оплаты в рассрочку помогает избежать откладывания непредвиденных расходов. Прелесть этого способа оплаты заключается в сроках покупки на несколько месяцев - например, возможность оплатить покупку тремя частями без каких-либо наценок. Платежное решение также используется при покупке более качественного продукта, чем планировалось изначально, потому что нет дополнительных затрат, а процесс прост и быстр. Например, с помощью платежного решения подбираются более качественные и дорогие шины, которые также служат дольше и помогают снизить перерасход. Кроме того, шины более высокого качества обеспечивают лучшую безопасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения», - сказал руководитель эстонского бизнес-подразделения Inbank.
Менеджер послепродажного обслуживания Elke Toyota, рекомендует решение о покупке новых шин, исходя в первую очередь из качества и долговечности шин, а не цены. «Мы видим, что разница в цене между шинами премиум-класса и более дешевыми шинами с каждым годом становится все меньше. Кроме того, наш опыт показывает, что шины премиум-класса имеют более длительный срок службы, и шина имеет стабильные характеристики на протяжении всего срока службы по сравнению с более дешевыми шинами класса с точки зрения сцепления с мокрой дорогой, сопротивления качению и шума», - говорит Силламаа.
При покупке новых шин вместо раздельных летней и зимней часто рассматривается покупка универсальных ламельных шин, на которых можно ездить круглый год. Однако, по словам Вахтры, в климатических условиях Эстонии разумнее использовать отдельно летние и зимние шины. «Ламельные шины в скандинавских условиях предназначены для низких температур. При летних температурах управляемость всесезонных шин не так хороша, как у летних шин. Кроме того, летом всесезонная резина быстро изнашивается», - пояснил начальник отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта.