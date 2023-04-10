Становится теплее: на что обратить внимание при смене шин?

«Рекомендуется следить за отметками на шинах, которые указывают на топливную экономичность и сцепление шины с мокрой дорогой. Отметка заправки показывает, насколько экономична шина, а отметка в виде облака показывает сцепление шины с мокрой дорогой. Чем ближе показатель к букве А, тем лучше характеристики шины», - сказал Силламаа.

Цены на шины выросли по сравнению с прошлым годом

Цена на шины зависит от различных факторов, таких как сырье, логистика и спрос. По сравнению с прошлым годом выросли цены как на летние, так и на зимние шины. «Например, цена шин Bridgestone в самом распространенном размере выросла на целых 15% по сравнению с прошлым годом», - сказал Силламаа. Повышение цен было вызвано ростом цен на сырье, энергию и материалы.

По словам Валдеко Кюбарсеппа, руководителя эстонского бизнес-подразделения Inbank, существует несколько способов финансирования покупки шин. «Шины есть в каждом ценовом диапазоне, но часто необходимость в покупке новых шин может возникнуть внезапно, когда погода внезапно меняется на весеннюю. В свете роста цен на шины это "купи сейчас, заплати потом" платежные решения - хороший способ профинансировать покупку шин без дополнительных затрат, потому что они помогают вам лучше управлять ежемесячными денежными потоками и планировать свои расходы, например, при оплате тремя частями», - сказал Кюбарсепп.