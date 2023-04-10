Алар Карис: власть большинства не должна начать углублять раскол в обществе

Правда, вряд ли последующие годы принесут нам такое чувство уверенности, которое еще совсем недавно было для нас привычным. Мы узнали новое словосочетание: «гибридный кризис». Высказываются предположения о том, когда закончится кризис, в котором переплетаются сложные ситуации во многих областях. Я не знаю, да и никто не знает. Особенностью же наступившей эпохи неопределенности может быть то, что кризис и обычная ситуация уже не различимы, как было прежде.

Я говорю об этом сегодня здесь, потому что мы должны по-новому осознать роль парламента. Поскольку в кризисной ситуации на первый план выходит правительство, есть риск того, что принимающий законы парламент останется в тени. Мы помним, как во время пандемии коронавируса задавался вопрос о том, не остался ли Рийгикогу в стороне от важных решений.

Считаю, что с точки зрения политической ответственности правительство как раз должно иметь полномочия настолько свободно принимать решения, чтобы избиратель мог оценить успешность политического курса этого правительства. Задача Рийгикогу - принять достаточно ясные законы, которые будут давать правительству инструкции.