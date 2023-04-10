Обвиняемым в поджоге администрации на Урале дали 19 лет лишения свободы

Четыре года осужденные должны будут провести в тюрьме, еще 15 - в колонии строгого режима. Именно на таком наказании настаивала прокуратура.

На данный момент это самый большой срок по подобным делам.

Изначально в отношении 27-летнего Насрыева и 37-летнего Нуриева и возбудили дело об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК), но потом обвинение переквалифицировали на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК, предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).

Позже следователи ФСБ добавили к этому также обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, которая предполагает наказание от 15 лет колонии до пожизненного заключения

По версии следствия, в ночь на 11 октября прошлого года Насрыев и Нуриев, выступая против вторжения России в Украину, разбили окно на первом этаже здания администрации Бакала, где располагался военно-учетный стол, и бросили туда несколько бутылок с «коктейлем Молотова».

В результате поджога в помещении загорелся линолеум, возгорание еще до приезда пожарных сумела потушить сторож с помощью воды и тряпки.

Обвиняемые не отрицали факт совершения поджога, но не были согласны с квалификацией обвинения по террористическим статьям.

Роман Насрыев в ходе суда сказал, что решил совершить поджог военкомата, так как «был не согласен с мобилизацией, "специальной военной операцией" и войной в целом».