Смотрите эскиз! ⟩ На Ратушной площади Таллинна будет парк

Наряду с масштабными мероприятиями в программе Зеленой столицы Европы Таллинн также реализует проект «Зеленый след», в рамках которого планируется улучшить качество городского пространства и озеленения более чем в 70 местах.

Для этого будут высажены новые деревья, цветочные поляны, а также запланирована реализация приемов т.н. тактического урбанизма, чтобы переосмыслить городское пространство и предложить горожанам новые виды деятельности. Таким образом в центре Старого города, на Ратушной площади появится временный pop-up парк.

План будущего парка на Ратушной площади. Фото: Tallinna strateegiakeskus

«В этом году в рамках программы Зеленой столицы Европы мы реализуем в более чем 70 местах различные пространственные включения, которые делают городское пространство более приятным и зеленым. Одно из таких мест – временный парк, который появится в сердце Старого города - на Ратушной площади, он заставит по-новому взглянуть на привычные места, в нем появятся новые возможности для времяпрепровождения как для гостей города, так и для таллиннцев», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Архитектор отдела формирования пространства Таллиннского центра стратегического управления Анн Кристин Энтсон и ландшафтный архитектор Ханнес Аава подготовили эскиз парка. Среди разнообразных возможностей, которые подготовлены для горожан во временном парке, книжная полка Национальной библиотеки, подвесные кресла, множество сидений, а также сцена для проведения концертов.

Эскиз будущего парка на Ратушной площади. Фото: Tallinna strateegiakeskus

«Парк образует своего рода кольцо, которое спешащие по своим делам люди могут легко пройти насквозь, но в то же время там будет сформировано частично закрытое пространство, утопающее в зелени. Высаженное в контейнеры озеленение чрезвычайно многообразно, включая, например, произраставшие в монастырях Старого города растения, такие как лаванда и настурция, а также множество других важных для людей и опылителей растений», - рассказал Ханнес Аава, руководитель проекта «Зеленый след» и соавтор эскиза парка.

Эскиз будущего парка на Ратушной площади. Фото: Tallinna strateegiakeskus

Растения будут осенью пересажены в зеленые зоны района Кесклинн, а парковый инвентарь можно будет использовать в будущем на том же месте или перенести на другую площадку.